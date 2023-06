TREMBLAY, Pierre



À son domicile, le 23 mai 2023, à l'âge de 89 ans et 2 mois, est décédé sereinement Pierre Tremblay, époux de feu Shirley Hébert, fils de feu Artémise Girard et de feu Hector Tremblay. Originaire de La Malbaie, a vécu à Forestville et demeurait maintenant à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants, petits-enfants, frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreuses connaissances et ami(e)s.mais ceux qui le désirent peuvent lui rendre hommage en faisant parvenir un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec (IUCPQ).