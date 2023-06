POLIQUIN, Jean Yves



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Jean Yves Poliquin, survenu à Québec le 6 mai 2023. Il était le fils de feu Isabelle Duchesneau et de feu Lucien Poliquin. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 10h, auMonsieur Poliquin laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Madeleine (Yoland Vachon), Claude, Michel (Gertrude Racine), Réal (Johanne Barnabé), Jean-Marie (Diane Vallée) et Lise ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Roland (Lise Cormier) et sa soeur Jeannine.Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.