TRÉPANIER, Harvey



À l'Hôpital de Cowansville, le 18 mai 2023, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Harvey Trépanier, conjoint de dame Ghyslaine Mercier, fils de monsieur Luc Trépanier (Hélène Kirouac) et de feu dame Gisèle Lelièvre. Il demeurait à Farnham.La famille vous accueillera aule mardi 6 juin 2023 de 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son père Luc Trépanier (Hélène Kirouac) et sa conjointe Ghyslaine Mercier; ses enfants : Vincent (Julia) et Vicky (Mathieu); ses petits-enfants : Tyler, Kelly, Shalyna, Charles et Raphaël; ses frères et sa sœur : Marc (Cheryl), Natalie (Rob), Nick et Stéphane (Caroline); les enfants de sa conjointe : Philippe, Danny, Paul, leurs conjointes et enfants; ses beaux-parents : Albert Mercier et Fernande Trudeau ainsi que sa tante Claudette et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes, autres parents et nombreux ami(e)s.