Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Begonia : trésor de l’autre solitude

Photo fournie par QUB musique

Elle est de Winnipeg, pas exactement la place d’où on s’attend de voir émerger la nouvelle sensation musicale. Je ne me lasse pourtant pas de réécouter son album Powder Blue, paru en février. Alexa Dirks, alias Begonia, possède une voix inoubliable, et ses mélodies pop mélancoliques ont la rare faculté de nous faire vivre toute une gamme d’émotions. Dans un disque sans faille, Cold Night se démarque d’ailleurs par son impeccable montée dramatique. La preuve que tendre l’oreille à ce qui se fait dans l’autre solitude canadienne, ça peut être payant.

► Où : Disponible sur les plateformes

—Cédric Bélanger

La magie des impressionnistes

Photo fournie par Jacques Ouimette

Fort de ses 400 représentations données à Montréal depuis janvier, l’événement La magie des impressionnistes s’installe à nouveau à l’Espace St-Denis pour tout le mois de juin.

L’expérience tridimensionnelle permet aux visiteurs de s’immiscer dans plus de 100 tableaux signés Renoir, Degas ou encore Van Gogh pour redécouvrir les œuvres ayant marqué le courant impressionniste. Les gens de la Vieille Capitale pourront également la découvrir dès cette semaine puisqu’elle sera également présentée à l’Espace 400e dans le Vieux-Port de Québec.

► Où : À l’Espace St-Denis de Montréal jusqu’au 30 juin et à L’Espace 400e de Québec à compter de mercredi.

—Bruno Lapointe

C.R.A.Z.Y.

Photo d’archives, TVA

Michel Côté, qui nous a quittés lundi passé à l’âge de 72 ans, a marqué l’histoire de notre cinéma grâce à plusieurs performances qui ont touché le public québécois en plein cœur. Dans C.R.A.Z.Y., œuvre incontournable du regretté cinéaste Jean-Marc Vallée, l’acteur livre une des performances les plus émouvantes de sa carrière sous les traits de Gervais Beaulieu, un père autoritaire et charismatique qui a du mal à accepter l’homosexualité de son fils (joué par Marc-André Grondin) dans le Québec des années 1970. Absent des plateformes de diffusion en ligne pendant plusieurs années en raison de l’expiration des droits musicaux des nombreuses chansons du film, C.R.A.Z.Y. a été relancé en version restaurée à l’automne 2021. Un classique québécois qu’on ne se lasse pas de revoir.

► Où : Offert en vidéo sur demande

—Maxime Demers

Voyageurs avertis

Photo fournie par Québec Amérique

Ça se lit en un week-end, ça porte à réfléchir et c’est truffé de propositions et de pistes de réflexion afin de se construire un monde de voyages meilleur. L’essai Voyager mieux, Est-ce vraiment possible ? de la bourlingueuse Marie-Julie Gagnon n’est pas un ouvrage déprimant les voyageurs à coups de données et de statistiques alarmistes. Il est plutôt un outil permettant de mieux comprendre, consommer et garder vivante cette joie que nous procurent les voyages. On en ressort grandi, fier d’être un voyageur plus averti.

► Voyager mieux, Est-ce vraiment possible ?, de Marie-Julie Gagnon, aux éditions Québec Amérique

—Sarah-Émilie Naul