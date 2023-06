Bernard Drainville doit s'accrocher et François Legault doit le soutenir

Bernard Drainville propose une ambitieuse réforme de l’éducation. Forcément, ça chiale.

Beaucoup ruent dans les brancards, veulent faire dérailler le train.

Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage, dit le proverbe. Quand on veut stopper quelqu’un, tous les prétextes sont bons.

C’était totalement prévisible.

Intérêts

Il s’en trouve pour dire que ce chialage est la preuve que la réforme est mal partie. C’est le contraire qui est vrai.

Si ça chiale, c’est justement la preuve que la réforme porte sur des enjeux importants et secoue des intérêts puissants.

Quand une réforme est consensuelle, quand elle ne dérange personne, c’est qu’elle n’est pas importante. Nommez-moi une seule réforme importante au Québec, une seule, qui ne souleva pas une tempête.

Ce qu’on voit en ce moment, c’est même de la petite bière en comparaison de ce qu’on a déjà connu.

En 1970, quand Claude Castonguay voulut introduire l’assurance maladie, les médecins spécialistes déclenchèrent une grève générale.

En 1977, quand Camille Laurin dévoila ce qui allait devenir la loi 101, on le traita de nazi.

Qui dit démocratie dit désaccord, donc débat, ce qui est inévitable quand des gens sont libres de penser et de l’exprimer.

Ce sont les dictatures qui passent leur temps à louanger le consensus, totalement faux et fabriqué.

Regardez qui s’insurge contre la réforme Drainville. Les parents ? Non.

Essentiellement, deux groupes : les syndicats d’enseignants et une frange d’universitaires œuvrant dans les facultés d’éducation.

Les syndicats d’enseignants négocient présentement leurs conditions de travail.

Ce travail est de plus en plus dur, et pas si bien payé.

On peut comprendre que les syndicats craignent que la réforme fasse passer à l’arrière-plan ce qui est vital pour eux : les intérêts de leurs membres.

Mais le ministre n’est pas d’abord là pour servir les enseignants, mais les enfants, bien qu’il y ait évidemment un lien entre les conditions de travail des profs et leur capacité à faire leur travail correctement.

On ne me fera cependant jamais avaler que mettre plus d’argent dans le système actuel, sans changer les façons de faire, donnera de fabuleux résultats.

On peut et on doit faire les deux.

Quant aux universitaires en sciences de l’éducation, vous avez, pour simplifier, deux catégories.

Ceux qui soutiennent la réforme Drainville prônent depuis longtemps les idées qu’elle contient.

Plusieurs ont été marginalisés dans le milieu universitaire, ont payé un prix pour leurs idées.

Ceux qui s’opposent à la réforme tiennent aux façons de faire actuelles parce que ce sont les leurs.

Ils les ont conçues, proposées, introduites, reproduites. Ils ont bâti leur carrière là-dessus.

Tenir

Le système actuel – tant la formation des futurs profs que les méthodes d’enseignement et le contenu des programmes –, c’est le leur.

Qui aime se faire désavouer ? Qui aime se faire dire qu’on fera désormais autrement ?

Bernard Drainville doit persister, et le premier ministre doit le soutenir à 100 %.