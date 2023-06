CÔTÉ, Ruth



À la Résidence Margo, le 20 mai 2023, à l'âge de 82 ans et 10 mois, est décédée madame Ruth Côté, épouse de feu monsieur Jean-Pierre Boissinot, fille de feu madame Cécile Letendre et de feu monsieur (Joseph Arthur) Roger Côté. Elle demeurait à Lévis.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie, à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses deux frères, Jean-Yves et René (Diane Blais), ses neveux et nièces : Caroline, Michel, Johanne et François et leurs enfants.