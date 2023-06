Bleu Jeans Bleu dans un festival près de chez vous

En 2020, Bleu Jeans Bleu prévoyait avoir un été très chargé de festivals, propulsé par l’immense succès de la chanson Coton ouaté. La pandémie a toutefois complètement charcuté le calendrier. Trois ans plus tard, les musiciens peuvent enfin connaître leur première vraie saison de festivals extérieurs. Et ils se sont arrangés pour le vivre en famille. Le Journal s’est entretenu avec le chanteur du groupe, Mathieu Lafontaine, alias Claude Cobra.

À quoi ressemblera votre été 2023 ?

« Ça va ressembler à l’été parfait. On s’est organisé pour avoir un été actif, mais ce sera aussi un été de famille. On s’est fait un été sur mesure. On a reçu beaucoup de demandes de festivals, mais parce qu’on voulait “se garder une vie”, on a un peu trié. On a fait quelques choix pour atteindre l’été parfait. »

Il y a trois ans, vous deviez avoir un été très chargé. Mais tout avait été annulé. Comment aviez-vous vécu ça ?

« Beaucoup de gens avaient l’impression que pour nous, ça avait été une grosse jambette. Parce que ça tombait directement dans notre période la plus occupée. Mais j’ai toujours maintenu que le fait que le groupe a décollé juste avant la pandémie, ça nous a vraiment aidés à passer au travers. Là, c’est comme un retour à la normale. Avec le nouvel album qu’on a sorti, on se tape l’été qu’on était censé avoir en 2020. »

Qu’est-ce qui fait que Bleu Jeans Bleu est si demandé dans les festivals ?

« On donne un spectacle où il n’y a pas d’âge, pas de public cible. Les familles viennent avec les plus jeunes et avec les grands-parents. Dans le milieu, il y a les ados. On s’est rendu compte que c’est comme si tout le monde y trouvait son compte avec Bleu Jeans Bleu. C’est un spectacle énergique, un bon show de musique. Tout le monde sort de là de bonne humeur. »

Allez-vous faire dans les festivals le même spectacle que vous présentez dans les salles ?

« On va le modifier un peu. C’est un heureux mélange de tous les albums, avec pas mal l’entièreté de Top minou [le disque le plus récent, paru en novembre 2022]. Pour l’été, on va peut-être ressortir des chansons qu’on ne fait pas en salle. On va faire comme un beau pot de jujubes de nos meilleurs bonbons. »

Vois-tu une différence de public dans les festivals par rapport aux salles ?

« Dans les festivals, il y a une ambiance de party. Le monde est debout. Dans les salles, ça peut aussi devenir festif. Entre les chansons, il y a une écoute un peu plus précise, moins distraite qu’à l’extérieur. [...] Je suis un grand fan de la fin de journée d’été, avec un soleil couchant et le bruit des criquets. Je suis bien attaché à ça. De pouvoir faire des spectacles à ce moment-là, c’est un beau “nanane” qui vient rajouter une couche de crémage sur la job qu’on a. En ce moment, on se pince à trouver qu’on a à peu près la plus belle job du monde. [...] J’aime aussi ce genre “d’opération charme”, en jouant devant des gens qui ne nous connaissent peut-être pas et qui sont là pour voir l’artiste d’après. C’est le fun de gagner un public en plein spectacle. »

Quels sont les festivals que tu as hâte de faire cet été ?

« D’abord, le Festival d’été de Québec. Les plaines, c’est un rêve de ti-gars. Il y a deux gars dans le groupe qui sont de la région de Québec. Ils sont allés sur les plaines de nombreuses fois. Et là, de se retrouver sur cette scène avec notre projet, c’est une affaire sur la bucket list qu’on espérait vivre. Sinon, les Montgolfières de Saint-Jean [sur-Richelieu], c’est toujours tripant. La Fête du Lac [des Nations] à Sherbrooke, où j’habite maintenant, c’est un super beau festival. Le Festif !, de Baie-Saint-Paul, c’est un incontournable. »

►Pour voir toutes les dates des festivals auxquels Bleu Jeans Bleu va participer cet été : bleujeansbleu.com.