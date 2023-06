Bruno Pelletier et Gaïa

Bruno Pelletier nous présente sa Gaïa, une belle dame labrador âgée de 12 ans et un chien plus que parfait : c’est la meilleure !

Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chien chez vous ?

À l’époque, j’avais été invité dans une émission de télé, Entrée principale, animée par André Robitaille. J’avais dit aux recherchistes que les chiens étaient une de mes passions. Ils ont donc invité Mathieu Lavallée qui est arrivé avec Gaïa, qui avait à peine un an. Il cherchait une famille pour elle. C’est comme ça que je l’ai connue, ma Gaïa. J’ai demandé à Mathieu de faire un essai à la maison, avec ma conjointe de l’époque. Ça s’est fait comme du beurre dans la poêle ! Ça a été un vrai coup de cœur. Maintenant, elle est en garde partagée avec moi et mon ex. Une semaine à la fois, en général. On se la partage. C’est notre gros bébé.

Êtes-vous plus « chat » ou « chien » et pourquoi ?

J’ai toujours été plus chien. C’est comme si le côté affectif du chien avait plus de résonnance pour moi. Mais ceci a changé un peu avec les années. Ma blonde a une petite chatte et je l’adore. Je pense que je serais plus prêt pour un chat maintenant.

Comment décrire en quelques phrases la personnalité de Gaïa ?

C’est une chienne qui est douce. Elle ne jappe pas. Ce n’est pas un chien de garde. Elle aime tout le monde. Un bon chien de famille. Je dis tout le temps : « c’est ma fifille ». Elle est anxieuse et peureuse donc il faut y aller doucement avec elle ; ne pas lever le ton pour rien. Elle n’a pas besoin de ça pour comprendre les choses. Elle est très intelligente. Je le dis souvent : « elle parle français ! » (Rires) Le nombre de mots qu’on dit en anglais pour qu’elle ne comprenne pas... C’est le chien parfait à avoir ! Elle est exceptionnelle.

Racontez-nous un fait cocasse concernant votre Gaïa.

Pour la garde partagée, souvent, on se rencontre à mi-chemin, mon ex et moi, pour l’échange. On en profite pour jaser un peu. Gaia est rendue tellement habituée. Quand on se stationne et qu’on ouvre les haillons des voitures, Gaia passe directement d’une voiture à l’autre.

Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Elle n’a jamais fait de mauvais coups : rien brisé ni déchiqueté. C’est une chienne parfaite.

Quelle est son activité préférée ?

La marche. J’essaie d’aller mâcher avec Gaia environ quatre fois par jour.

Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir Gaïa ?

Son tempérament anxieux et peureux. C’était tellement présent au début que simplement le fait de la regarder pouvait l’intimider. Elle est encore comme cela aujourd’hui. Elle a même peur de la petite chatte de ma blonde ! Elle fait profil bas. Elle ne va pas au-devant des coups. Même si elle est peureuse, elle n’est pas agressive et pas compliquée à gérer.

Tel maître, tel animal

Elle est anxieuse. Moi aussi. Beaucoup. Elle est assez calme malgré tout, quand elle est dans son environnement et dans ce qu’elle connaît. On se ressemble là-dessus. Et c’est une chienne qui aime marcher et bouger, mais qui est plus tranquille en vieillissant. Moi aussi, je dis souvent que je suis un sportif à la retraite Elle a une nature réservée, comme moi. Elle n’est pas un Jack Russel, tout énervé. Et moi non plus ! (Rire)

Racontez-nous un fait inusité ou particulier concernant Gaïa

La première journée qu’elle est arrivée chez moi, elle s’est installée super confortablement sur le divan. Quand je l’ai vue, je lui ai dit « non », doucement. Je lui ai montré où s’installer par terre, sur un coussin. Elle n’est jamais montée sur les divans par la suite. Elle l’a appris en une seule fois ! Incroyable. Je le sais que tout le monde dit : « mon chien c’est le meilleur », mais, mon chien, c’est le meilleur ! (Rires)

♦ Bruno Pelletier a passé l’hiver à Paris pour le spectacle Al Capone et il est de retour au Québec depuis peu ;

♦ Il est en préparation pour le 20e anniversaire de son concert symphonique de Noël avec l’OSM à la basilique Notre-Dame et de la tournée Miserere (25e anniversaire) qui débutera en février 2024.