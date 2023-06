THIBAUDEAU, Yolande



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le vendredi 12 mai 2023, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Yolande Thibaudeau, épouse de feu monsieur Louis-Joseph Cantin et conjointe de feu Adrien A. Paradis, fille de feu monsieur Alfred Thibaudeau et de feu dame Emma Pelletier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 8 juin 2023 de 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses fils: feu Serge et Donald Cantin (Hélène Paradis), Yves (Carole Hébert) et Martin Paradis; ses nièces: Johanne et Lyne Maltais; ses petits-enfants: Sonia et Karine Cantin, ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.