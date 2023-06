Corée du Sud : Tour de ville à Séoul

La capitale de la Corée du Sud, aussi connu sous le nom de «Pays au matin calme», est au contraire en pleine effervescence. Ses cultures pop et culinaires attirent les visiteurs assoiffés de moments pétillants et succulents sur le continent asiatique. Tour de ville.

Pour entamer notre découverte de Séoul, nous passons notre première journée en compagnie de Léa Moreau, guide « like a friend » de Voyageurs du Monde, un voyagiste spécialisé dans les séjours sur mesure. D’origine française, elle habite en Corée du Sud depuis sept ans. C’est génial de faire un premier tour de piste avec elle pour mieux comprendre la ville, ses quartiers et leur personnalité.

La cité des cinq palais

Comme point de départ, nous visitons l’un des cinq palais royaux de Séoul, Gyeongbokgung, d’abord construit en 1395, trois ans après la fondation de la dynastie Joseon par le roi Taejo (Yi-Seong-gye).

« Chaque bâtiment a été réfléchi selon les principes du “pungsu”, inspiré par la géomancie, c’est-à-dire les montagnes, l’eau et les autres éléments autour du palais pour assurer qu’une bonne énergie circule à la cour », explique Léa Moreau. Dans la même idée que le feng shui, aucun détail de l’architecture des divers palais à Séoul n’est laissé au hasard.

Un marché emblématique

Pour nous ouvrir l’appétit, nous marchons vers l’emblématique marché Gwanjang, un repère pour les amateurs de cuisine locale. Au carrefour des différentes allées du marché, un nombre impressionnant de kiosques, principalement tenus par des femmes, servent une grande variété de délices coréens. Il y a par exemple les succulents « bindatteok », ces crêpes frites, faites à partir de haricots mungo broyés et d’oignons verts. Comme la plupart des plats en Corée, on les sert avec du kimchi. Il y a aussi les « kalguksu myeon », des nouilles coupées au couteau, servies en soupe avec des algues, de la ciboulette et des grains de sésame. Et les « mandus », la version coréenne des dumplings, font aussi partie des meilleurs vendeurs au marché.

De l’art et une grande promenade

Repus, nous nous dirigeons à pied sur la promenade Cheonggyecheon, histoire de digérer un peu. Il s’agit en fait d’une ancienne autoroute transformée en sentier piéton de 11 km qui traverse presque toute la ville d’est en ouest. Ce projet d’urbanisme absolument brillant a aussi permis de retrouver le ruisseau qui s’y trouvait auparavant. Il passe désormais à travers la promenade, ce qui atténue considérablement le bruit de la ville. C’est merveilleux pour le transport actif et pour la faune urbaine.

Cette balade nous emmène jusqu’au Dongdaemun Design Plaza, un magnifique centre d’art multidisciplinaire conçu par la regrettée Zaha Hadid, architecte irako-britannique de renommée internationale. Au moment de notre passage, l’exposition « Circulation of Placeness » est en cours. Elle présente les œuvres de cinq artistes coréens émergents qui façonnent l'avenir de l'art médiatique, dont Kyuha Shim et Kim Jae qui y dévoilent leurs projections et leurs œuvres d'art sonore.

À l’extérieur, un marché d’artisans locaux est installé tout près du carrousel. Dongdaemun est aussi le nom du quartier où est situé ce centre, toujours à l'épicentre de la riche évolution culturelle et historique de Séoul, comme à l’époque de la construction de la forteresse autour de la ville.

Une expérience culinaire

Nous terminons notre visite par un repas digne de mention à l’institution Woo Lae Oak. L’air d’un immeuble de bureaux plutôt qu’un restaurant, il marque tout de même le visage culinaire de Séoul depuis 1946. Si bien qu’on fait la fille pendant une trentaine de minutes avant de pouvoir entrer. On s’y rend pour goûter aux emblématiques « naengmyeon », des nouilles à base de farine de sarrasin, servies dans un bouillon froid. Cette spécialité de la Corée du Nord est maintenant reconnue au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO. Selon la tradition, elle représente la longévité, le bonheur, l’hospitalité, la convivialité et l’amitié.

À ne pas manquer à Séoul

Le quartier Insadong

Connue comme le quartier des artistes, l’artère principale d’Insadong comprend plusieurs boutiques d’artistes et artisans. Dans la mêlée, la galerie Hakgodae est réputée pour être le berceau de l’art folklorique local. On en profite également pour faire un arrêt au Gana Art Center qui présente des expositions d’art contemporain depuis 1983.

La maison Phil Kyung Jae

Pour vivre l’expérience d’un repas royal à la façon de la dynastie Joseon, rendez-vous à la maison traditionnelle Phil Kyung Jae, étonnamment située en plein quartier résidentiel au sud-est de Séoul. Au menu, notons le plateau de sept délices, des sortes de petites crêpes qu’on garnit de légumes râpés frais ou fermentés, et les nouilles de haricots mungo aux légumes. Chaque table a sa propre chambre fermée. On peut donc profiter pleinement de ce moment unique en toute intimité. Après le repas, ça vaut le coup d’aller visiter les jardins de la maison.

Bon à savoir

- Google Maps fonctionne à Séoul, mais il ne permet pas de voir les trajets à pied ou en voiture. Pour faciliter les déplacements, l’application Naver Map (offert en anglais) est l’idéal, surtout pour naviguer dans le métro, nettement plus étendu que celui de Montréal. m.map.naver.com

- Si les mesures sanitaires sont levées en Corée du Sud, il faut toutefois remplir un formulaire en ligne pour informer les autorités locales de notre état de santé. Il est préférable de le faire avant de partir pour accélérer le processus à l’arrivée. cov19ent.kdca.go.kr

- Air Canada offre un vol direct vers Séoul à partir de Toronto ou de Vancouver. On peut aussi s’y rendre en passant par Tokyo en optant pour le vol direct reliant Montréal et la capitale japonaise. aircanada.com

- Voyageurs du Monde propose divers circuits en Corée du Sud, incluant un séjour sur la côte est ou un itinéraire plus vaste allant de Séoul à Busan, en passant Jeju. Il est aussi possible de combiner un séjour à Séoul avec d’autres villes en Asie, comme Tokyo, Taipei et Hong Kong. voyageursdumonde.ca

