GENEST, Olive



À l'hôpital Général Juif, Montréal, le 7 février 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Olive Genest, fille de feu monsieur Armand Genest et feu madame Marie-Louise Thibault. Native de St-Thuribe, elle demeurait à Deux-Montagnes. La famille recevra les condoléancesà partir de 9 h, auet de là, au cimetière paroissial. Madame Genest laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Nathalie Lavoie), Eric et Nathalie Blouin; ses petits-enfants : Edward Kelley (Valerie Kelley), Angelle, Catherine, Jeannine et Ariel Blouin; ses soeurs : Agnès (Bernard Rivard), Réjane (feu Roméo Gagnon) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.