En mode lecture: adieu veaux, vaches, bouchers

Un beau roman qui raconte l’Irlande rurale et les traditions folkloriques qui passent peu à peu à la trappe.

En Irlande, il y avait cette curieuse croyance : pour combattre la Malédiction de la veuve du fermier et la terrible famine qui y était intimement liée, il fallait faire appel aux Bouchers, un groupe d’abatteurs de bétail composé de huit membres.

Onze mois par année, les Bouchers parcouraient donc le pays en charrette afin d’abattre selon un rituel très strict les bêtes des fermiers croyants. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, cette tradition ancestrale existait toujours en 1996. Mais plus pour bien longtemps : les fermiers croyants se faisaient de moins en moins nombreux et du côté de l’Angleterre, la maladie de la vache folle commençait vraiment à faire des siennes. Les scientifiques britanniques allaient même jusqu’à affirmer que les êtres humains pouvaient la contracter.

Un pays en mutation

Pour être honnête, on ne croyait pas qu’un roman parlant essentiellement de bovins parviendrait à nous intéresser. C’est pourtant ce qui s’est produit, et ce, dès les premiers chapitres. Sans doute grâce à la jeune Una.

À 12 ans, elle rêve de devenir Boucher comme son père, même si aucune femme n’a encore jamais pu intégrer ce groupe itinérant et même si à l’école, tout le monde se moque d’elle : à l’aube du troisième millénaire, il faut vraiment être débile pour continuer à croire à toutes ces vieilles superstitions. Sans doute, sauf qu’Una a de bonnes raisons de le faire.

Tout le contraire de Fionn, un petit exploitant qui compte bien profiter de l’époque et du « boom du bœuf celtique » pour pouvoir payer les frais médicaux de sa femme...

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Le chemin de sel

Photo fournie par les Éditions Stock

Expulsés de leur petite ferme et pratiquement sans le sou, Raynor Winn et son mari Moth ont pris la décision de parcourir à pied le South West Coast Path, qui est le plus long sentier de randonnée d’Angleterre (1013 kilomètres). Ils feront ainsi bien plus que déplacer le mal de place : leur périple deviendra une véritable leçon de courage et de résilience déjà saluée par des centaines de milliers de lecteurs.

La colline aux disparus

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

En allant s’installer dans un village d’Irlande éloigné de tout, Cal Hooper ne s’attendait certainement pas à être rattrapé aussi vite par son passé de flic. Trey, un ado du coin, est en effet persuadé que seul Cal peut l’aider à retrouver son grand frère. Ce qui pourrait bien être vrai, personne ne semblant s’intéresser à cette disparition. Un polar qu’on appréciera surtout pour l’ambiance.

Le Routard – Portugal 2023-2024

Photo fournie par les Éditions Hachette

Depuis déjà plusieurs années, le Portugal fait partie des destinations les plus populaires d’Europe. Parce qu’on y mange bien, parce que ses paysages sont aussi variés que magnifiques, parce qu’on peut profiter de ses plages et parce que son passé est chargé d’histoire. Quelle que soit la durée de nos vacances, ce guide mis à jour nous aide à ne rien manquer.

Bubble tea

Photo fournie par les Éditions Solar

Tout droit venu de Taïwan, le bubble tea multiplie les saveurs, les textures et les couleurs pour notre plus grand bonheur ! Sésame noir, macchiato, matcha, yuzu, taro, ananas vanille, lait de coco, menthe chocolat, kiwi, melon concombre... Ce livre réunit 50 recettes faciles à faire qui agrémenteront l’été.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Gallimard

L’agent Seventeen

Depuis huit ans, Seventeen est le tueur à gages numéro un d’une organisation qui agit dans l’ombre pour le compte de plusieurs agences du renseignement. Et comme dans les films de James Bond, son histoire démarre sur les chapeaux de roues : roulant dans les rues de Berlin à bord d’une Bugatti Veyron jaune citron, il a été chargé d’abattre plusieurs sales types de la finance. Mais tout ne se passera pas exactement comme prévu et son supérieur, un ancien de la CIA, décidera de lui confier une nouvelle mission presque impossible : éliminer Sixteen, son prédécesseur.

La mort dans la peau

Pendant 20 ans, Sixteen a été le tueur à gages numéro un de cette même organisation. Il est l’un des rares à ne pas avoir trouvé la mort dans l’exercice de ses fonctions et quand il a estimé que le moment était venu pour lui de se retirer du milieu, il a tout simplement disparu sans laisser d’adresse. À Seventeen de découvrir où il se terre afin d’essayer — on dit bien « essayer » — de mener sa mission à bien, Sixteen ayant été aussi bon que lui, sinon meilleur...

Un super, super thriller qu’on recommande les yeux fermés.