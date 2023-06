Essai: gens du pays

Je me souviens, au début des années 1960, du premier film de Pierre Perrault à être lancé en salle : Pour la suite du monde. Ce fut tout un choc culturel. Nous découvrions une autre facette du Québec en ébullition, ses pêcheurs de marsouins, ses gens du pays et ses coins méconnus. Nous avons été nombreux à tomber en amour avec l’île aux Coudres et ses humbles habitants, Alexis, Marie, Grand-Louis, Léopold, et à effectuer des pèlerinages vers cette île mystérieuse face au petit village de Saint-Joseph-de-la-Rive, dans le comté de Charlevoix. De là date mon attrait pour les traversiers du fleuve Saint-Laurent, qui ont pour mission de relier les deux rives de cette majestueuse voie d’eau, qui se donne ici et là des allures de mer intérieure, « entre la mer et l’eau douce ».

Cet ouvrage de Perrault, le troisième du vaste projet de réédition de son œuvre, est une ode à ces pêcheurs de marsouins qui, les bottes pleines d’eau, avec leurs yeux de lumière, « leur grandiloquence au retour des grandes marées de printemps, se racontent leur propre épopée pour nommer un fleuve qui risque à son tour de tomber dans l’oubli des échouages ».

C’est aussi une longue réflexion philosophique, aux accents poétiques, sur les origines de notre monde, où l’omniprésence des dieux en dit long sur notre insécurité.

Avec pour protagonistes, les pêcheurs de l’île, plus fins que les marsouins, naviguant sur leur goélette. Une île nommée ainsi par Jacques Cartier, en septembre 1535, en raison de ces arbres qui donnent des noisettes « aussi grosses et de meilleure saveur que les nostres mais un peu plus dures », selon ce que rapporta le marin de Saint-Malo.

Le cinéaste philosophe questionne le hasard, interroge la chasse, cherchant des réponses à l’inconnu qui imprègne notre lot quotidien.

« Nous ne savons plus où donner de la vénération, dit le cinéaste-poète. Tout est prétexte à diviniser. Le sport, le cinéma, la chanson, Gilles Villeneuve, Gérard Depardieu, Céline Dion. »

Aussi Alexis Tremblay n’échappe-t-il pas à cette tendance, sollicitant le miraculeux avec ses plus de trois mille perches plantées dans la glaise malléable des battures. Et lorsque le miraculeux se produit, ces gens de l’île où ils sont nés, « la bouche pleine de rivages, de marées, d’oiseaux, de navigations, de lieux, d’échoueries, de mouillages », vantent le génie du pêcheur, le transformant en légende pour que l’oubli ne l’emporte pas, tout en remerciant Dieu.

L’âme insulaire

Pierre Perrault était un visionnaire. Fuyant la banalité, il entreprit de défricher des terres vierges, dans ce coin de pays peuplé d’hommes libres, mais qui passent cependant inaperçus. Par ses films, il nous les fit découvrir, nous qui militions en milieu urbain.

Photo fournie par Éditions Lux

Lui-même, issu de la ville, prit feu et lieu parmi ces insulaires, tombant littéralement en amour avec l’île aux Coudres, à tel point qu’il en fit le pivot de son œuvre cinématographique. Du coup, il se déclara insulaire lui aussi. Il pourra ainsi avoir un lieu auquel s’identifier, une île sans autre adresse ni code postal, parmi « hommes et fleuve et pêche et chasse et navigation, femmes et laine et lin et jardinage, frileuses, fileuses, tisseuses et inquiéteuses des outrances de la mer autour d’une île ».

« L’île aux Coudres pour nous autres, là... y a pas de place [ailleurs] ousque ça serait plus intéressant... par rapport qu’entre nous autres... on est comme une grande famille... au prix qu’à Montréal... ben, c’est tout des étrangers », raconte bien humblement Léopold, le fils d’Alexis le prophète et grand parleur.

Un de ces étrangers, c’est Pierre Perrault, venu de la grande ville où tout le monde est étranger pour l’autre. Mais le cinéaste avait épousé une fille du pays, la magnifique Yolande, de sorte qu’il put, lui aussi, naviguer le fleuve autour de l’île et accepter la chaise qu’on lui offrait pour mieux écouter leurs récits et interroger leurs mémoires, surtout celle de l’irréductible et infatigable Alexis Tremblay, personnage central du livre, au même titre que son île, « à l’abri de la faim, des mythes, des vénérations, des idoles et des dépendances, loin du monde et de ses séductions, des McDonald’s hambourgeois et des Tim Horton bagels ».

À lire, pour la suite du monde.

