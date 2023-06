Évacuation de Lebel-sur-Quévillon : « Qu’est-ce qu’on peut faire de plus? »

SENNETERRE | Des centaines d’évacués en raison des feux près Lebel-sur-Quévillon se sont installés comme ils le peuvent dans la ville voisine de Senneterre. Une bonne partie d’entre eux a trouvé refuge à l’école secondaire de la municipalité en attendant d’avoir le feu vert pour retourner d’où ils viennent.

Plus de 2100 personnes ont dû quitter leur logis du Nord du Québec en toute hâte pour rallier l’Abitibi-Témiscamingue après que leur Municipalité eut donné l’ordre d’évacuation au cours de la soirée de vendredi.

La très vaste majorité d’entre eux sont allés s’enregistrer auprès de la Ville de Senneterre dans le stationnement de l’aréna avant d’aller rejoindre des proches en sécurité. D’autres, comme Roger Harvey, n’ont pas la chance d’avoir des membres de la famille ou des amis à proximité et ont dû se rabattre sur le centre d’hébergement d’urgence de la Polyvalente La Concorde.

« Toute ma famille est à Québec. J’avais nulle part où aller proche, ça fait qu’on s’est rendu ici », raconte-t-il, assis à une table extérieure en compagnie de son frère.

Changement de programme

M. Harvey a eu la surprise de sa vie lorsqu’il est arrivé à son domicile de Lebel-sur-Quévillon vers 18h30, après un long périple de neuf heures depuis Québec. En plein processus de vente de sa maison pour se rapprocher de sa famille, il avait prévu louer un camion cette fin de semaine pour emmener une partie de ses biens.

« Ç’a pas mal changé mes plans. Au moins nos bagages étaient faits, plaisante l’homme qui travaille en robotique. On avait une grosse liste de choses à faire. Ça va nous prendre un peu plus de temps, mais on va y arriver pareil. [...] De toute façon, qu’est-ce qu’on peut faire de plus? »

Fébrilité

D’après un autre résident hébergé à la polyvalente, il y avait de la fébrilité dans l’air dans les jours précédents l’évacuation. La station d’essence du village accueillait plus de voitures et de motorisés qu’à l’habitude et il régnait « une plus grande animation qu’à la normale ».

Vincent Desbiens Le Journal de Québec

« C’est vrai que les gens se tenaient prêts, parce que ça s’est tellement fait vite à Chapais qu’on était un peu tous sur nos gardes », confirme Singh Jason, un français d’origine venu travailler à l’usine de Produits forestiers résolus à Lebel-sur-Quévillon.