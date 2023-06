Éviter de faire grimper de la vigne sur votre maison

On a tous entendu des histoires de vignes qui s’immiscent derrière la brique et envahissent les sous-toits, et la tendance actuelle semble d’éviter la vigne. Est-ce que c’est fondé ?

Alors oui, et non ! Certains types de vignes, comme la vigne vierge, sont très envahissants et s’attachent avec des ventouses qui peuvent briser la brique si on retire la vigne. On préfère donc souvent les éviter près des murs. Des vignes à vrilles non envahissantes peuvent être une excellente option – elles aident même à garder la maison au frais l’été, et le kiwi berry, une vigne à vrille qui fait des mini kiwis comestibles, est tout indiqué pour recouvrir une clôture à mailles.