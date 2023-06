BOISSONNEAULT, Carol



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Carol Boissonneault, survenu à Québec le 18 mai 2023, à l'âge de 76 ans. Il était le fils de feu Gemma Vallerand et de feu Roland Boissonneault.Il laisse dans le deuil ses enfants : Mélanie (Sébastien) et Éric; ses petits-enfants : Émmy, Maxim, Melyann et Tommy; sa sœur et ses frères : Christine (Marcel), Raynald (Ginette), Gilles, Jacques et Jean-Claude; ses neveux et ses nièces : Karine (Jean-Pierre), Dave (Sarah), Martin, Rémi et Mélissa; ses cousins, ses cousines, de nombreux ami(e)s, collègues et connaissances. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère Pierre (Andrée). Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation IUCPQ, 2700 chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC) G1V 0B8, téléphone : 418 656-4999. https://fondation-iucpq.org/je-donne/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.