[À VOIR] Feux de forêt à Lebel-sur-Quévillon: «C’était comme un monstre de feu»

Une résidente évacuée de Lebel-sur-Quévillon a vu des images à faire frémir lorsqu’elle a pris la route hier pour fuir les feux de forêt et se rendre au point de contrôle à l’aréna de Senneterre.

«C’était comme un monstre de feu», affirme Jacynthe Barrette, qui demeure tout près de la plage du lac Quévillon dans le nord du Québec.

Louis Deschenes

«Je n’ai jamais vu ça. Oui, il a eu un gros feu en 1995, mais ce n’est rien de comparable parce que celui-ci est beaucoup plus proche», mentionne la dame qui a publié une vidéo sur sa page Facebook avant de quitter sa maison.

Mme Barrette, qui travaille dans les bureaux du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, a quitté pour sa résidence vers 16h et elle s’est empressée de faire sa valise en attendant les consignes de la sécurité publique.

«Je ne voulais surtout pas oublier mes médicaments. La minute que les sirènes ont commencé en ville, j’ai dit à ma coloc: "go on part!"»

À la sortie de la ville, les automobilistes respectaient les indications de la Sûreté du Québec, et l’évacuation s’est déroulée sans gestes de panique.

«On roulait environ 100 km/h, personne ne dépassait les autres et le ciel était noir, noir, noir. C’était au-delà du réel», raconte-t-elle.

Cendre jusqu’à Val-d’Or

Après un arrêt à l’aréna de Senneterre, Jacynthe Barrette a pu filer jusqu’à Val-d’Or pour passer la nuit dans un hôtel.

«Ce n’est pas des farces, il y a de la cendre sur ma voiture, la cendre est tombée jusqu’à Val-d’Or», dit-elle en faisant référence à la distance d’environ 150 kilomètres qui sépare les deux municipalités.

Dans les prochaines heures, la dame envisagera la possibilité de se rendre dans sa famille dans la région du Témiscamingue.

Au lendemain de l’évacuation, elle se réjouissait de voir que tous ses amis et les citoyens du secteur étaient en sécurité, malgré les inconvénients des feux de forêt.