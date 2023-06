Finale de la Coupe Stanley: Las Vegas lance la fête

LAS VEGAS | Paillettes, casinos, danseuses à plumes. Vegas restera toujours Vegas. Mais à travers les affiches du Cirque du Soleil, de David Copperfield et des Chippendales, les Golden Knights sont parvenus, une fois de plus, à attirer l’attention.

Les environs du T-Mobile Arena semblaient en dormance depuis quelques jours malgré l’annonce d’une deuxième présence des Golden Knights en finale, en seulement six saisons.

Puis, soudain, le réveil. Animée par DJ Marsmello, la place Toshiba, juxtaposant le domicile des champions de l’Ouest, a été prise d’assaut par quelques centaines de partisans quelques heures avant la mise au jeu inaugurale de cette confrontation contre les Panthers.

Pendant qu’à l’intérieur de l’amphithéâtre, Gary Bettman continuait à défendre l’importance de miser sur le marché de l’Arizona, à l’extérieur, le DJ et producteur américain a enchainé plusieurs de ses succès, dont les populaires Happier, Here with me et One thing right.

Il n’en fallait plus pour allumer la foule déjà réchauffée par les 36 degrés Celsius sous le soleil de plomb du désert et par le Beerhaus, débit de boisson situé à quelques pas de l’amphithéâtre.

«Hey VGK! On a la bière, amenez-nous la coupe » et « La chasse aux panthères est ouverte», pouvait-on lire sur les écriteaux ornant l’entrée de l’établissement.

Jonathan Bernier

Un peu plus loin sur la Strip, la statue de Jules César, érigée à l’entrée du Ceasar Palace a été affublé, pour cette finale, d’un chandail des Golden Knights et d’un bâton de hockey géant. On la voit au loin depuis les fenêtres de l’hôtel.

Oui, la fête est belle et bien lancée.