Franchise: les clés d’une union qui fonctionne

Anne Jodoin n’a pas mis trop longtemps avant de trouver le franchiseur avec qui elle voulait s’associer. Elle a consulté un répertoire des franchises disponibles et son œil a rapidement accroché sur le logo de Dame Tartine, un réseau de restaurants offrant des déjeuners.

« J’ai eu un coup de cœur pour le logo qui montre le visage d’une femme avec un chapeau orné de beaux fruits. L’image était chaleureuse et accueillante, et c’était ce que je voulais inspirer dans mon restaurant. J’ai rencontré les responsables et j’ai su très vite que j’avais trouvé la bannière que je cherchais », explique cette ancienne travailleuse sociale qui a décidé de se lancer en affaires en 2010.

Un an plus tard, elle ouvrait son restaurant Dame Tartine à Saint-Hyacinthe qui a bâti depuis une clientèle fidèle.

Une question de chimie

Choisir le bon franchiseur est une étape cruciale pour réussir en tant que franchisé.

Si Anne Jodoin s’est laissée guider par son intuition pour trouver son franchiseur, elle a néanmoins pris le temps de s’assurer de l’adéquation entre ses objectifs comme entrepreneure, les valeurs et le modèle économique de la bannière.

« Cela a vite cliqué entre nous. J’ai su que je serais bien accompagnée. Partir en affaires, c’était comme me lancer dans le vide. Même si j’avais une expérience de la restauration, je sentais un besoin d’être encadrée, d’où mon choix d’acheter une franchise », explique Anne Jodoin.

« Pour un match gagnant, il faut qu’il y ait des affinités entre le franchiseur et le franchisé, affirme Sylvie Gagnon, propriétaire de la bannière Dame Tartine. Lors de la première rencontre, j’ai donc beaucoup de questions à poser pour bien connaître la personne et m’assurer qu’elle répond à nos critères. »

Le manque d’expérience en restauration n’est pas forcément un critère d’exclusion chez Dame Tartine.

« Si la personne démontre une passion pour le métier de restaurateur et a les moyens financiers de se lancer, on va aller de l’avant. Elle doit être ouverte à apprendre puisqu’on a un programme de formation complet », explique Sylvie Gagnon, qui a été la première franchisée Dame Tartine en 2007.

Devenue unique actionnaire de l’entreprise il y a une dizaine d’années, elle est aujourd’hui activement à la recherche de nouveaux franchisés.

La bannière a déjà compté cinq succursales, mais n’en a plus que deux aujourd’hui. Des événements incontrôlables (des incendies, entre autres) ont forcé la fermeture de quelques établissements.

« Mon objectif est d’ouvrir cinq nouveaux restaurants à court terme », précise Sylvie Gagnon.

Être bien préparé

Acheter une franchise exige le même degré de préparation que d’acquérir une entreprise indépendante, affirme Alexandre Ollive, directeur général du Centre de transfert d’entreprise du Québec (CTEQ). Il faut passer par le même processus de vérification et de validation de la santé financière de l’entreprise et des possibilités de croissance.

Le futur franchisé doit aussi s’assurer que c’est une forme d’entrepreneuriat qui lui convient.

« Les avantages du modèle de la franchise, c’est le soutien et les outils offerts par le franchiseur. L’entrepreneur doit aussi tenir compte des contraintes qui lui seront imposées. Le franchisé aura des comptes à rendre à l’entreprise. Il n’aura pas une liberté totale d’agir », explique Alexandre Ollive.

Le CTEQ a conclu récemment un partenariat avec le Conseil québécois de la franchise (CQF) afin de promouvoir le modèle du franchisage auprès des repreneurs.

Ils sont encore peu nombreux parmi la clientèle du CTEQ à envisager l’acquisition d’une franchise existante, mais Alexandre Ollive souhaite que cela change.

« C’est une option intéressante pour une personne qui veut se lancer en affaires. Elle a l’occasion de faire grandir une entreprise », dit-il.

Quatre étapes à suivre afin de dénicher la bonne combinaison

1. Faites des recherches approfondies

Consultez des répertoires de franchises disponibles, consultez les sites web de celles qui retiennent votre attention, lisez leurs rapports annuels, recherchez des informations sur leur réputation et leur histoire. Assurez-vous également de comprendre les valeurs, la culture et la vision de l’entreprise. Contactez des franchisés pour connaître leurs opinions et leurs expériences.

2. Évaluez votre adéquation personnelle

Assurez-vous que la franchise correspond à vos valeurs et à vos attentes en affaires. Vérifiez le soutien offert : programmes de formation, assistance en matière de marketing, soutien opérationnel, recherche et développement, etc.

3. Analysez le modèle économique

Étudiez le modèle économique de la franchise, y compris les coûts initiaux, les redevances, les marges bénéficiaires, les dépenses en marketing, etc. Assurez-vous que le modèle est viable et rentable, et qu’il correspond à vos capacités financières.

4. Entourez-vous de professionnels

Faites affaire avec comptables, avocats et autres experts qui connaissent le monde de la franchise pour des conseils appropriés.