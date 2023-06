Je veux refaire mon entrée de cour, comment je m’y prends?

Avec l’arrivée de l’été, les travaux d’aménagement paysager sont extrêmement populaires. Un terrain aménagé agrandit l’espace de vie, permet de profiter de l’extérieur au maximum et augmente la valeur d’une propriété. Et si ce n’est pas assez pour nous inspirer à faire ces travaux, il y a une raison encore plus importante de les faire : un aménagement paysager sain est primordial pour l’entretien d’une maison.

La gestion de l'eau

L’eau est le pire ennemi de nos maisons, et l’aménagement paysager est notre système de première ligne pour gérer l’eau autour d’un site. La première chose à observer au niveau du terrain, c’est la pente de drainage : lorsqu’il pleut, est-ce que la pente du terrain envoie l’eau vers les fondations, ou l’éloigne ?

Il est primordial que le niveau du sol près de la maison soit plus élevé que sur le reste du terrain afin que l’eau s’écoule comme il faut, en s’éloignant de la maison. La pente doit être de 2 % minimum. Gardez en tête que le sol se compacte avec le temps ! On doit donc faire une pente de drainage accrue au départ pour qu’elle reste efficace dans le temps.

Lorsqu’il y a beaucoup d’espace entre les maisons, c’est assez simple à vérifier et à corriger. Mais parfois, c’est une manœuvre complexe à réaliser, en ville par exemple, où nos voisins sont à moins de quelques mètres. Dans ce temps-là, deux techniques peuvent être mises en place simultanément pour aider à l’écoulement de l’eau sans inonder son voisin.

Technique 1 : faire un U entre les deux maisons, de sorte que l’eau ne s’accumule pas chez un voisin plutôt que l’autre, mais bien au milieu.

Technique 2 : faire une pente de drainage de l’arrière de la maison à l’avant de la maison, ou vice-versa, afin de rediriger l’eau loin des fondations.

Photo fournie par Les filles de la construction

Il est toujours recommandé d’avoir un drain français, de mettre une « sump pump », ou une pompe de puisard, en place et de bien imperméabiliser ses fondations pour prévenir les ravages que peut causer une accumulation d’eau. Quand il est impossible de faire une pente de drainage, ou si le sol est perméable (un sol sableux, par exemple), c’est encore plus important.

L'aménagement

Une fois la gestion de l’eau et les arbres pris en compte, on peut maintenant aménager l’espace extérieur pour qu’il corresponde à ses besoins et son mode de vie.

Le premier conseil de l’architecte paysagiste Émilie Langlois, la coach en paysagement des Filles de la construction, c’est de regrouper l’espace de vie extérieur au même endroit près de la porte, en laissant 3 pieds de dégagement tout le tour du mobilier pour être confortable pour circuler. Ça crée un effet de cohésion, et on se retrouve avec une cour très fonctionnelle et facile à habiter plutôt qu’un grand espace peu utilisé.

Si vous voulez vraiment créer des zones séparées, connectez-les avec un chemin de pavé ou de galets de rivière, par exemple, pour éviter qu’on ait à marcher fréquemment dans le gazon pour passer d’un espace à l’autre (ça fait de la boue).

Photo fournie par Les filles de la construction

Entre les différentes zones, utilisez toujours des bordures d’aluminium pour éviter que les matières se mélangent. Il existe également des bordures de caoutchouc, mais ce n’est pas recommandé, à moins que ce soit parfaitement installé (et c’est rare).

Ensuite, choisissez les matériaux. Gardez en tête que la pente de drainage doit s’appliquer à toutes les surfaces, et ça rend les pavés très difficiles à installer pour les non-initiés. Ceux qui décident de le faire eux-mêmes sont généralement déçus du résultat. Émilie Langlois recommande de choisir un revêtement comme du galet de rivière si vous voulez faire l’installation vous-même.

Seul bémol pour le galet de rivière : il n’est pas recommandé pour les stationnements fréquemment déneigés. Pour un espace de stationnement qui est déneigé l’hiver, les meilleures alternatives sont les pavés de pierre naturelle ou des pavés alvéolés remplis de galets de rivière. Pour le bilan environnemental, il est préférable d’éviter l’asphalte et les pavés de béton quand on peut.

Photo fournie par Les filles de la construction

Comment installer du galet de rivière

Le galet de rivière est assez simple à installer soi-même. Il suffit de suivre les étapes suivantes :

1. Installer une membrane géotextile.

2. Mettre un minimum de 6 pouces de pierre 0-3⁄4” compactée avec une machine.

3. Mettre un minimum de 3 pouces de galet de rivière.

Gardez en tête qu’on doit respecter la pente de drainage à toutes les étapes, et que plus le galet de rivière est petit, plus c’est facile de marcher dessus ou de se stationner. Pour les zones passantes, Émilie recommande le galet de rivière de 1⁄2”-3⁄4”.

Les Filles de la construction sont des passionnées de construction, de rénovation et d’entretien de maison. À travers leur coaching et leurs formations dynamiques 100 % en ligne, elles éduquent et soutiennent les propriétaires de maison afin qu’ils puissent bien comprendre les travaux d’entretien et de construction à faire sur leur propriété (et en réaliser plusieurs eux-mêmes).

Elles écrivent une chronique mensuelle pour le cahier CASA. Vous pouvez les suivre sur Instagram @lesfillesdelaconstruction pour obtenir plein d’autres trucs de rénos.

L’architecte paysagiste Émilie Langlois offre des séances de coaching à distance sur le site internet des Filles de la construction. Vous pouvez prendre rendez-vous avec elle pour vous aider à faire un plan d’aménagement et choisir des plantes et matériaux.