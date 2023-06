La SAAQ, comme la maison qui rend fou d'Astérix

J’ai besoin de dé-remiser un véhicule. Pour une énième fois, je tente d’effectuer l’opération en ligne sur le site de la SAAQ qu’on a « judicieusement » baptisé : Saaqclic ! Désolée, chère Société de l’assurance automobile du Québec, mais ça clique pas pantoute !

Nerfs en boule

Après être parvenue à créer un mot de passe que la plateforme accepte, passons à la rubrique : identification. Donc : Nom, prénom, numéro d’assurance maladie, numéro d’assurance sociale. Ça ne suffit pas. On exige aussi votre numéro d’avis de cotisation à Revenu Québec, ou le numéro de référence de votre permis de conduire ou celui de votre carte d’assurance maladie.

J’ai beau tout inscrire, ça ne passe pas !

Je lis et relis et réinscris les lettres et les chiffres. Ces renseignements sont invalides. Ma réserve de patience s’épuise... Demandez-moi si j’ai envie d’appeler à la SAAQ. Combien de temps pour parvenir à parler à un être humain pour prendre rendez-vous ?

Se rendre à une des succursales de la SAAQ

Avec ou sans rendez-vous, on dit que c’est l’enfer ! En y arrivant bien avant l’ouverture, il y a déjà une file d’attente. On y reste parfois plus de cinq heures pour s’entendre dire que notre dossier ne sera pas traité et de revenir le lendemain. Quelqu’un se serait vu offrir 500 $ pour céder sa place dans la file ! Évidemment, nous pouvons tous nous libérer de nos obligations professionnelles pour venir camper devant les bureaux de la SAAQ avec notre chaise de camping et notre boîte à lunch !

Tout sera réglé complètement à la mi-août, promet la ministre Guilbeault.

Ce virage technologique de la SAAQ crée un cafouillage monstre depuis des mois.

Madame la ministre me semble bien optimiste.

On dit qu’à l’extérieur de Montréal tout fonctionnerait rondement. À la bonne heure !

Encore faut-il sortir de Plante City, avec ses entraves, ses chantiers et ses rues piétonnières.