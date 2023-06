L'arrogance de la CAQ est à son maximum

Le François Legault qui avait demandé à son équipe caquiste de faire preuve d’humilité en arrivant au pouvoir en 2018 est disparu.

Trop content que la commissaire à l’éthique ait conclu que son ami ministre de l’Économie Pierre Fitzgibbon n’avait pas enfreint le code avec sa partie de chasse au faisan, le premier ministre s’est fendu la gueule sans retenue, en plein Salon bleu mercredi.

« Il aura le droit de continuer à aller à la chasse au faisan. Par contre, on aimerait avoir des photos de lui avec son habit », a lancé le chef caquiste, incapable de contenir sa joie, alors que la question du libéral Marc Tanguay concernait le repreneuriat.

François Legault a continué de s’amuser en disant que certains préféraient les soirées karaoké dans leur temps libre, et que lui s’adonnait au tennis.

Il a poussé le bouchon jusqu’à dire que le Parti libéral avait l’air « ridicule » parce que le leader Monsef Derraji avait formulé une plainte à ce sujet à la commissaire.

Pourtant, Me Ariane Mignolet signale que la participation du ministre de l’Économie à une luxueuse partie de chasse toutes dépenses payées constitue un « terrain hasardeux » et elle demande que des mesures soient prises pour éviter les apparences de conflit d’intérêts.

Est-ce qu’il y a là de quoi se tordre de rire, vraiment ?

Et lorsque les journalistes ont demandé à Pierre Fitzgibbon s’il allait changer ses façons de faire à la suggestion de la commissaire en vue de sa prochaine activité à l’île, il a répondu : « Aucunement. »

Hausse de salaire

Le premier ministre semble aussi avoir complètement perdu sa boussole de gros bon sens dans sa défense de la hausse de salaire de 30 % que vont s’octroyer les élus de l’Assemblée nationale.

Il a affirmé le plus sérieusement du monde qu’il devait prendre des décisions difficiles pour le bien de la société, en traçant une comparaison avec l’imposition du masque pendant la pandémie malgré l’opposition de « certains groupes de Québec ».

Comment peut-on faire un lien entre une décision pour sauver la vie de personnes vulnérables et une hausse de salaire que s’accordent des personnes faisant partie des mieux nantis de notre société ?

À croire que permettre aux élus de « gagner le plus possible pour donner le plus possible à leurs enfants », comme l’a aussi dit M. Legault, est devenu une question de vie ou de mort.

C’est dommage. Les Québécois auraient probablement accepté que les élus augmentent leur salaire raisonnablement, notamment après avoir constaté à quel point ils ont été ciblés et menacés sur les réseaux sociaux lors de la dernière campagne.

Les caquistes ont plutôt pris la recommandation de hausse provenant d’un comité, sans rien concéder de leur régime de retraite blindé ou des nombreuses autres primes qui s’ajoutent à leur rémunération.

Et ils ne se soucient guère du ressac possible.

Déclarations malheureuses

Puis, Geneviève Guilbault a demandé aux automobilistes d’appeler le 511, en réponse aux bouchons en direction de l’aéroport de Montréal.

Bernard Drainville a dit qu’on ne pouvait comparer le travail des enseignants et des députés.

Il y a visiblement des pertes de réflexe. Une plus grande nonchalance.

Et ce, après un sondage démontrant le pire résultat de la CAQ depuis son accession au pouvoir après la volte-face du troisième lien.

Ça ressemble à de l’arrogance assumée.