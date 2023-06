Le Québec en histoires: vous laisseriez-vous opérer par un chirurgien-barbier?

En Nouvelle-France, depuis la fondation de Québec par Samuel de Champlain en 1608 jusqu’à la fin du Régime français, la grande majorité des soins médicaux ont été prodigués par des chirurgiens-barbiers. Bien sûr, celui qui trône au sommet de la hiérarchie des professionnels de la santé c’est le médecin, mais en 152 ans d’histoire de la colonie, seulement quatre médecins diplômés d’universités européennes sont venus exercer en Nouvelle-France. Pour soigner la population canadienne, les guérisseurs, les chirurgiens et les apothicaires vont devoir collaborer étroitement avec les congrégations religieuses pour veiller au bien-être des colons.

Même si le métier d’apothicaire se trouve trop souvent au carrefour des métiers d’alchimiste, d’épicier ou de charlatan, il joue un rôle central sur le plan médical en Nouvelle-France. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, l’espérance de vie ne passe généralement pas 40 ans, et les maux et les infections de toutes sortes font souffrir la population coloniale, et beaucoup plus qu’aujourd’hui.

C’est une époque où l’on comprend encore bien mal les causes de ces infections ou de ces maladies, et que les mesures pour empêcher leur prolifération demeurent bien simplistes.

Se soigner avec les plantes qui poussent dans son environnement est un geste naturel qui a toujours existé, ici et sur tous les continents. L’apothicaire a fait de longues études et sait comment traiter les maux qui affligent la population.

Photo fournie par Musée McCord

LE MÉTIER D’APOTHICAIRE

À l’aide de son mortier et de son pilon, mais aussi avec ses fourneaux et ses multiples alambics, cet ancêtre du pharmacien concocte des médicaments dans sa boutique. Pour fabriquer ses remèdes, il utilise des petites fleurs, des fruits, des feuilles, de la résine, de l’écorce, des racines ou des graines. Il crée ses savantes préparations en se servant d’œufs, de lait, de miel, mais aussi de fumier ou d’organes, comme des yeux d’écrevisses.

Certains médicaments de l’apothicaire se préparent également avec des bases minérales comme le sel, le soufre, de l’ambre du corail ou des métaux comme le mercure ou le plomb. L’apothicaire de la Nouvelle-France crée, à partir de ces multiples ingrédients, des potions et des onguents qu’il conserve dans des pots de toutes les formes.

Photo fournie par Musée McCord

Par exemple, il utilise bien souvent l’onguent divin pour favoriser la guérison après une intervention chirurgicale. Un onguent constitué d’un savant mélange de mine de plomb rouge, de cire jaune et d’huile d’olive. On sait aujourd’hui que le plomb a des propriétés antiseptiques.

Au XVIIIe siècle, les raisonnements pharmaceutiques reposaient encore sur la théorie antique des humeurs. Selon cette théorie, le corps est constitué des quatre éléments fondamentaux : l’air, le feu, l’eau et la terre. Il possède aussi quatre qualités, soit le chaud ou le froid, le sec ou l’humide.

Photo fournie par la BANQ

Ces éléments doivent cohabiter de façon équilibrée pour que le corps demeure en bonne santé. Tout déséquilibre, si petit soit-il, entraîne des sautes d’humeur et tout déséquilibre important met en danger la santé du sujet. Ce raisonnement qui se fonde sur l’équilibre des fluides du corps humain amène les soignants à effectuer des purgations ou des saignées pour guérir. Les ingrédients qu’on retrouve dans le laboratoire de l’apothicaire reposent donc sur cette recherche de l’équilibre des fluides.

Par exemple, on soigne les rhumatismes avec une concoction à base de saule, parce que l’arbuste pousse dans un milieu humide, ou l’on prescrit une préparation à base de sabots de l’orignal pour soigner les colons atteints des maladies mentales. On prend souvent soin de recueillir certaines plantes les nuits de pleine lune, car les astres exercent une influence sur l’efficacité du remède.

Photo du domaine public, peint par C. W. Jefferys.

LOUIS HÉBERT

Le premier colon de l’histoire du pays se nomme Louis Hébert. Même s’il est devenu célèbre parce qu’on lui attribue le titre de premier agriculteur de la Nouvelle-France, il était aussi apothicaire de métier.

Pendant ses années en Nouvelle-France­­­, il identifie de nombreuses plantes médicinales (sans doute grâce aux Premières Nations) qu’il consigne dans un ouvrage illustré. Ses observations botaniques, transmises par la suite en France, assurent la participation du continent nord-américain à la naissance de la botanique européenne.

Des plantes comme le thalictrum, qui aide à la cicatrisation, et l’asaret du Canada, dont les racines de gingembre favorisent l’évacuation des mauvaises humeurs, sont intégrées à l’arsenal pharmacologique au XVIIe siècle.

Photo fournie par Musée McCord

NAISSANCE DE LA PHARMACIE

Il faut attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour qu’on cesse de confondre le métier d’apothicaire avec celui de l’épicier.

Après la Conquête britannique (1763), le commerce des remèdes, des onguents et des concoctions médicinales se transforme et se professionnalise au Québec. La profession s’organise et la chimie devient la science pivot de l’apothicaire.

Jusqu’au début des années 1800, on décerne souvent des licences de chirurgien-apothicaire.

Cependant, à partir de 1815, on constate une forte diminution de gens du métier qui combinent les deux titres.

En 1831, une nouvelle loi vient structurer les titres professionnels de médecins et de chirurgiens par rapport à celui d’apothicaire. Par exemple, on décide qu’il faut maintenant avoir au moins 20 ans pour être admis à l’examen du Bureau médical. On s’assure aussi que les candidats ont effectué minimalement trois années d’apprentissage auprès d’un apothicaire expérimenté. La profession devient centrale dans le système de santé, à un tel point que les médecins du Québec vont sentir le besoin de protéger la leur. Ils iront jusqu’à faire imposer des amendes aux apothicaires qui visitent des malades ou qui prescrivent directement des remèdes.

Au Québec, plusieurs années plus tard, soit en 1868, on voit naître le Montreal College of Pharmacy pour la formation pharmaceutique. Le législateur adopte, sept ans après, la première loi pour encadrer le métier de pharmacien (Loi de pharmacie au Québec). On définit alors que la pharmacie est le lieu de vente et de préparation sur prescriptions des drogues ou des poisons.

Cette loi de 1875 permet à l’Association pharmaceutique de la province de Québec de sévir contre les fraudeurs et de leur imposer des amendes, qu’ils soient pharmaciens, médecins, simples marchands ou épiciers.

LE PHARMACIEN COMMERÇANT

Au 19e siècle, la pharmacie prend forme, elle est évidemment le commerce qui conseille les malades et qui vend les remèdes, mais elle devient aussi un endroit où sont offerts aux clients toutes sortes de biens de consommation.

À titre anecdotique, le pharmacien montréalais Marcellus Gilmore Edson vend dans sa pharmacie dans les années 1880 une succulente pâte d’arachides qu’il a concoctée pour ses patients qui éprouvent de la difficulté à avaler. Il l’offre aussi sous forme de confiserie pour ceux qui ont le bec sucré.

Il recevra en 1884 pour son peanut-candy (bonbon d’arachide) une reconnaissance officielle du Bureau des brevets des États-Unis (US Patent Number 306,727).

Depuis 150 ans, le pharmacien et sa pharmacie de quartier sont en première ligne entre les malades et notre système hospitalier. Au plan moral, il se trouve parfois dans une drôle de position parce qu’il est à la fois un scientifique indispensable et un marchand qui cherche à rentabiliser un commerce basé sur les soins de santé.

Aujourd’hui, on peut dire que la pharmacie québécoise est un hybride entre la tradition française et britannique. Elle a conservé certaines caractéristiques typiques françaises, telles que l’obligation d’être pharmacien pour être propriétaire de sa pharmacie, mais aussi certaines coutumes des drugists britanniques, comme celles d’offrir aux clients toutes sortes de produits de consommation.

Pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande les ouvrages de Gilles Barbeau, Curieuses histoires d’apothicaires, et celui de Johanne Collin, Nouvelle­­ ordonnance.

C’est arrivé un 3 juin...

1778

Fleury Mesplet publie le premier numéro du journal qui deviendra The Gazette.

1800

Washington devient la nouvelle capitale des États-Unis.

1940

Début de l’évacuation de près de 340 000 hommes lors de la Bataille de Dunkerque.

1963

Décès du pape Jean XXIII.

1970

Photo d’archives, Léopold Rousseau

Naissance de la chanteuse Julie Masse.

1987

Ottawa et les 10 provinces signent l’accord du lac Meech.

2010

Jean Béliveau et Monique Mercure sont promus au sein de l’Ordre national du Québec.

2016

Photo AFP

Mort du boxeur Muhammad Ali.