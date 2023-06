Voici les 20 festivals francos de l’été au Québec

L’arrivée du beau temps rime avec le retour très attendu des festivals à la grandeur du Québec. Synonymes de bonne musique, à prix très abordables, dans des contextes souvent enchanteurs, les festivals rivalisent d’originalité pour se démarquer. Et même si des artistes internationaux anglophones seront en vedette dans divers événements, il sera possible d’assister à une foule de concerts en français dans de nombreux festivals un peu partout dans la province. Le Journal en a sélectionné 20 qui valent le détour.

• À lire aussi: Bleu Jeans Bleu dans un festival près de chez vous

• À lire aussi: Roxane Bruneau Donnera vingt spectacles à l’extérieur pendant l’été: «comme un long road trip»

Les Francos de MTL

Photo fournie par Maxyme Delisle

QUOI : Pour sa 34e édition, cet important festival de musique francophone montréalais revient dans le Quartier des spectacles avec plus de 100 concerts gratuits, dont plusieurs inédits avec des invités surprises, et une trentaine en salles. Après des éditions fragilisées par la pandémie, l’événement est indéniablement de retour en force cette année.

QUI : Parmi les artistes à voir, en salle ou dehors, on compte Cœur de pirate, FouKi, Loud, Arthur H, Louane, Isabelle Boulay, Daniel Bélanger, Richard Séguin, Lisa LeBlanc, Robert Charlebois et Roxane Bruneau.

QUAND : du 9 au 17 juin

OÙ : Quartier des spectacles, Montréal

INFO : francosmontreal.com

Le Festival de la chanson de Tadoussac

Photo fournie par William Arcand

QUOI : Considéré comme «le plus grand des petits festivals au Québec», le Festival de la chanson de Tadoussac en est à sa 39e édition. Durant quatre jours, l’événement présentera près de 40 artistes d’ici et de l’Europe.

QUI : Les sœurs Boulay, Chloé Sainte-Marie, Lou-Adriane Cassidy, Luc De Larochellière, Valaire, Ingrid St-Pierre, Ariane Roy, Vulgaires Machins et Philippe B y joueront, entre autres.

QUAND : du 15 au 18 juin

OÙ : Tadoussac, sur la Côte-Nord

INFO : chansontadoussac.com

BleuBleu

Photo Sacha Cohen fournie par Bonsound

QUOI : Ce festival s’est donné la mission de relancer la tradition musicale de Carleton-sur-Mer. Le temps d’un week-end, on y présente une série de spectacles aux styles diversifiés.

QUI : LaF, Les Louanges, Marie-Pierre Arthur, Joe Grass seront quelques têtes d’affiche à s’y produire.

QUAND : 22 au 25 juin

OÙ : Carleton-sur-Mer, en Gaspésie

INFO : festivalbleubleu.com

Le Festivoix de Trois-Rivières

Photo fournie par le Festif !

QUOI : C’est le 30e anniversaire de cet événement qui propose plus de 100 spectacles d’artistes d’ici et internationaux, durant neuf jours, sur 15 scènes.

QUI : Même si le festival présente quelques artistes anglophones, dont Sean Paul, Half Moon Run et Dropkick Murphys, la majorité de sa programmation est francophone avec notamment Vulgaires Machins, Roxane Bruneau, Tire le Coyote, Patrice Michaud, Dumas et Daniel Boucher.

QUAND : du 29 juin au 9 juillet

OÙ : Trois-Rivières, en Mauricie

INFO : festivoix.com

La Noce

Photo d’archives, Simon Clark

QUOI : On est rendu à la Noce de bois pour ce «festival musical éclaté et éclatant à Saguenay», dont Philippe Brach est l’un des organisateurs. Fondé en 2017, l’événement «représente l’esprit de fête, de rassemblement et d’union entre les artistes et la scène». À noter que pour rester fidèle à son nom, La Noce célèbre aussi des mariages sur son site chaque été.

QUI : Valaire, Lisa LeBlanc, P’tit Belliveau, Gab Bouchard, Salomé Leclerc, Les Louanges, Keith Kouna, Les sœurs Boulay sont parmi les artistes qui y passeront cet été.

QUAND : du 6 au 8 juillet

OÙ : Chicoutimi, au Saguenay

INFO : lanoce.net

Festival d’été de Québec

Photo Marc-Étienne Mongrain

QUOI : Événement qui se passe de présentation, le Festival d’été, ou FEQ pour les intimes, en est à sa 55e édition, rien de moins. Même si le festival a énormément grandi au cours des dernières années, avec des concerts à très grand déploiement sur les plaines, il regorge encore de nombreux concerts de taille plus réduite, ailleurs sur son site.

QUI : Mis à part Les Cowboys Fringants et Les Trois Accords, les autres têtes d’affiche sur la grosse scène des plaines seront anglophones cet été. Mais sur les autres scènes, les francophiles pourront y voir une foule d’artistes intéressants, dont Ariane Roy, Salomé Leclerc, Claudia Bouvette, Patrice Michaud, Les Louanges et Lysandre.

QUAND : du 6 au 16 juillet

OÙ : Québec

INFO : feq.ca

H2O Le Festival

Photo fournie par Félix Renaud

QUOI : Ce festival abitibien met en valeur les éléments naturels du milieu avec un accent sur le sport, la musique et la famille.

QUI : Lisa LeBlanc, Les Trois Accords, Jay Scøtt, Bleu Jeans Bleu, FouKi, Roxane Bruneau seront à voir.

QUAND : du 13 au 15 juillet.

OÙ : Amos, en Abitibi-Témiscamingue.

INFO : h2olefestival.ca

Vieux Quai en Fête

Photo fournie par François Tourville

QUOI : Cet événement annuel vise à célébrer la diversité de la région. «Pendant quatre jours, des milliers de festivaliers affluent vers le quai de Sept-Îles pour profiter de la musique live, des spectacles de rue et des activités familiales.»

QUI : Koriass, Vulgaires Machins, Bleu Jeans Bleu, France D’Amour, Pépé vont y jouer.

QUAND : du 13 au 16 juillet

OÙ : Sept-Îles, sur la Côte-Nord

INFO : vieuxquaienfete.com

Fête du Lac des Nations

Photo d’archives, Chantal Poirier

QUOI : Présenté à Sherbrooke depuis 1981, l’événement propose six jours de festivités, chaque année, du mardi au dimanche de la troisième semaine de juillet.

QUI : Parmi les artistes à s’y produire cet été, on compte Laurence Jalbert, Bleu Jeans Bleu, Marc Dupré, Roxane Bruneau, Luce Dufault, 2 Frères, Les Cowboys Fringants et Vilain Pingouin.

QUAND : du 18 au 23 juillet

OÙ : Sherbrooke, en Estrie

INFO : fetedulacdesnations.com

FRIMAT

Photo fournie par Érika Essertaize

QUOI : Étant d’abord et avant tout une vitrine mettant en vedette les artistes de la relève de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, le FRIMAT reçoit aussi chaque année quelques artistes établis.

QUI : Cœur de pirate, Lysandre, Gab Bouchard, P’tit Belliveau, Gros Mené et Vanille font partie de la programmation.

QUAND : du 20 au 22 juillet

OÙ : Val-d’Or, en Abitibi-Témiscamingue

INFO : frimat.qc.ca

Le Festif! de baie Saint-Paul

Photo fournie par Susan Moss

QUOI : Rassemblement incontournable de la scène musicale québécoise, le Festif ! de Baie-Saint-Paul a fait sa marque avec l’engagement local, l’écoresponsabilité, l’audace et la créativité. Durant le festival, de nombreux concerts y sont présentés dans des contextes très variés, que ce soit la grande scène, un «pit à sable aux allures de postapocalypse», la cour arrière des citoyens, le bout du quai ou en pleine rue.

QUI : Dumas, Daniel Bélanger, Valaire, Patrice Michaud, Ingrid St-Pierre, Sara Dufour, Jean-Michel Blais, Patrick Norman, Safia Nolin et Thierry Larose vont y faire la fête.

QUAND : du 20 au 23 juillet

OÙ : Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix

INFO : lefestif.ca

Le festival en chanson de Petite-Vallée

Photo d’archives, Chantal Poirier

QUOI : Situé dans le cadre enchanteur de Petite-Vallée, sur le bord du fleuve, le Festival en chanson célèbre sa 40e édition cette année. Durant dix jours, ce sont près de 20 000 festivaliers qui débarquent dans ce petit village de 140 âmes pour vivre des rencontres artistiques uniques. «À Petite-Vallée, on s’affaire à donner de l’amour à la chanson, à ses créateurs et à tous ceux et celles qui en sont passionnés.»

QUI : Les Hay Babies, Marc Hervieux, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, Pierre Flynn, Gregory Charles et Michel Rivard, pour ne nommer que ceux-là, y seront.

QUAND : du 28 juillet au 5 août

OÙ : Petite-Vallée, en Gaspésie

INFO : festivalenchanson.com

Les Grandes Fêtes Telus

Photo fournie par KOTV

QUOI : Considéré comme le plus important festival de musique à l’est de Québec, Les Grandes Fêtes Telus ont pour mission d’offrir «un événement de qualité pour les jeunes et les moins jeunes au prix le plus abordable possible».

QUI : Même si l’événement présente quelques concerts en anglais, Les Cowboys Fringants, Salebarbes, Sara Dufour et FouKi défendront les honneurs du français.

QUAND : du 3 au 6 août

OÙ : Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent

INFO : lesgrandesfetes.com

Festival des rythmes du monde

Photo d’archives

QUOI : Né en 2003, le FIRM a pour but de promouvoir la musique et les rythmes du monde en plus de façonner un engouement pour la diversité culturelle au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

QUI : Salebarbes, Hubert Lenoir, Bleu Jeans Bleu, Les Cowboys Fringants, Loud, Dumas, Tire le coyote, Roxane Bruneau.

QUAND : du 5 au 13 août

OÙ : Chicoutimi, au Saguenay

INFO : rythmesdumonde.com

Musique du bout du monde

Photo d’archives Agence QMI, Toma Iczkovits

QUOI : Ce sera la 19e édition de ce festival unique, où la nature et les arts s’offrent en spectacle pour le plaisir des petits et grands.

QUI : Les Hôtesses d’Hilaire, La Bottine Souriante, Bon Enfant, Klô Pelgag, y seront.

QUAND : du 10 au 13 août

OÙ : Gaspé, en Gaspésie

INFO : musiqueduboutdumonde.com

Colline

Photo fournie par John Londono

QUOI : Tout jeune festival, Colline en sera à sa troisième édition. Ce mini-festival «favorise les expériences à échelle humaine grâce à une ambiance familiale qui mise sur la proximité avec la communauté et la nature dans un contexte de slow living [vie lente]».

QUI : Daniel Bélanger, Lisa LeBlanc, Jean-Michel Blais, Alfa Rococo, Thaïs, Super Plage.

QUAND : du 10 au 13 août

OÙ : Lac-Mégantic, en Estrie

INFO : festivalcolline.com

Festival international de la chanson de Granby

Photo d’archives, Chantal Poirier

QUOI : Créé en 1969, le FICG est le plus important concours de chanson francophone en Amérique du Nord. En plus des nouveaux talents, il propose aussi quelques concerts d’artistes bien connus du public.

QUI : Paul Daraîche, Lisa LeBlanc, Loud, Bleu Jeans Bleu, Salomé Leclerc, Cindy Bédard s’y produiront sur l’une des scènes.

QUAND : du 10 au 20 août

OÙ : Granby, en Estrie

INFO : ficg.qc.ca

International de Montgolfières

Photo d’archives, Stevens LeBlanc

QUOI : Accueillant le plus grand nombre de montgolfières au pays, ce festival à vocation familiale est reconnu pour présenter des concerts très courus avec des artistes d’ici et d’ailleurs. Pour sa 40e édition, le festival se tiendra sur deux longues fins de semaine plutôt que les habituels neuf jours consécutifs.

QUI : Bien sûr, les artistes internationaux (CeeLo Green, Bebe Rexha) feront courir les foules, mais le festival présente aussi des artistes d’ici comme Bleu Jeans Bleu, Koriass, Les Cowboys Fringants, Marie-Mai, Patrice Michaud et Roxane Bruneau.

QUAND : du 11 au 13 août et du 17 au 20 août

OÙ : Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie

INFO : montgolfieres.com

Festival de la poutine

Photo fournie par Érika Essertaize

QUOI : Fondé par les membres des Trois Accords en 2007, ce festival célèbre deux choses : la musique et... la poutine! En plus de nombreux concerts musicaux, les festivaliers peuvent aussi déguster les meilleures poutines de la région.

QUI : Roxane Bruneau, FouKi, Les Cowboys Fringants, Clay and Friends, Vulgaires Machins, Les Louanges, Thierry Larose et Maude Audet y seront.

QUAND : du 24 au 26 août

OÙ : Drummondville, dans le Centre-du-Québec

INFO : festivaldelapoutine.com

Festival des montgolfières de Gatineau

Photo d’archives, Chantal Poirier

QUOI : Plus grand événement estival en Outaouais, le FMG est reconnu pour sa programmation artistique diversifiée et propose des activités pour toute la famille.

QUI : Jeanick Fournier, Luce Dufault, Ludovick Bourgeois, Roxane Bruneau, Clay and Friends, Richard Séguin et Claude Dubois vont y jouer.

QUAND : du 31 août au 4 septembre

OÙ : Gatineau

INFO : montgolfieresgatineau.com