Les bonnes règles à suivre à la rampe de mise à l’eau

Quand vient le temps de mettre son embarcation à l’eau, il y a un certain protocole à respecter pour que tout se déroule simplement.

• À lire aussi: 50 ans d’histoires de pêche et de plaisir

Soyez prêts

Avant de vous engager dans la file d’attente ou de vous garer de façon à bloquer l’accès aux autres utilisateurs, vous devez être fin prêt. Cela implique que vous ayez tout votre matériel à bord, vos défenses bien en place, le cordage déjà attaché, les toiles enlevées, et ainsi de suite.

Assurez-vous aussi que votre bouchon de drain est vissé, que la clef est dans le démarreur et que les lumières de votre remorque sont débranchées. Sortez et positionnez stratégiquement des vestes de sauvetage pour tous les usagers qui les enfileront dès qu’ils seront à bord.

Lorsque vous êtes prêt, s’il y a quelqu’un en avant de vous qui ne l’est pas, demandez-lui si vous pouvez passer devant lui ; permission qu’il devrait vous accorder pour ne pas vous faire attendre, à moins que la file lui laisse suffisamment de temps pour être paré le moment venu.

J’ai déjà participé à un gros tournoi ontarien où il y avait deux rampes de large et la file avançait très rapidement. Si à ton tour, tu n’étais pas totalement prêt, le responsable te retournait au bout de la file.

À reculons

Si vous avez de la difficulté à reculer votre remorque, ce n’est pas si grave s’il n’y a pas de file. Sinon, faites-vous guider ou demandez de l’aide. Ne lésinez pas lors de la mise à l’eau ou du retrait. Demandez l’assistance de vos passagers.

Dès que le bateau n’est plus sur la remorque, quittez la rampe pour aller vous stationner à un endroit autorisé et prévu à cette fin. Assurez-vous de donner la chance aux autres de pouvoir manœuvrer aisément.

Sortie

Quand vous voulez sortir l’embarcation, attachez-la à un quai de courtoisie jusqu’à ce que vous ayez reculé votre remorque. Sinon, envoyez une tierce personne récupérer votre remorque et restez au large. Ne bloquez pas inutilement un quai et donnez la chance aux autres de pouvoir, eux aussi, s’y amarrer le cas échéant.

Avant de hisser votre bateau hors de l’eau, servez-vous de votre treuil pour monter votre coque à la position souhaitée, remontez votre moteur et attachez votre chaîne de sécurité. Exécutez toutes les autres opérations hors de la descente pour ne pas être dans les jambes. Rebranchez vos lumières de remorque et sécurisez votre bateau bien en place avec vos sangles.

Retirez toutes les herbes aquatiques de l’embarcation, du moteur et de la remorque pour ne pas les transporter d’un plan d’eau à un autre. Videz la coque et le vivier pour éviter la prolifération des satanées espèces envahissantes.

De tout pour tous

Les mordus de nature sont conviés au lancement officiel de Lab45°, un concept original mettant en valeur de façon moderne et conviviale plusieurs activités traditionnelles, soit la chasse à l’arc, la pêche à la mouche, la cueillette d’aliments sauvages comestibles et la cuisine sur le feu. Construit sous forme d’ateliers à la carte, l’événement se tiendra les 10 et 11 juin, au Club de Chasse et Pêche du Comté de Compton, dans les Cantons-de-l’Est. Il y aura entre autres, deux ateliers avec Performance Archerie sur un parcours offrant des scènes réalistes avec cibles en mouvement, une séance d’initiation de pêche à la mouche avec Caudale, et autres. Voici le site où consulter la programmation, obtenir des billets et réserver les ateliers : lab45.ca.

► Je vous invite à me suivre sur Facebook.