«Les gens mangent trop et ne mangent pas les bons aliments. On dit que 50 % de la population mondiale est en surpoids. L’alimentation est de plus en plus accessible et les gens font beaucoup d’excès», note le Dr Paul Poirier, cardiologue et professeur titulaire à la Faculté de pharmacie de l’Université Laval.

Notre alimentation influence notre santé cardiaque, car elle a des impacts directs sur plusieurs facteurs de risque importants, dont le cholestérol sanguin, la pression artérielle et l’embonpoint.

Les produits hautement transformés, la trop grande consommation de sel et la malbouffe influencent le taux de cholestérol et l’hypertension artérielle.

«Malheureusement, les Canadiens sont parmi les champions consommateurs de produits hautement transformés, de fast food et de boissons sucrées», précise Elizabeth Obregon, chargée de projets, promotion de la santé, à Cœur + AVC (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC du Canada).

Des problèmes dès l’enfance

Même que cette tendance vers ces produits est observable dès l’enfance. Évidemment, des problèmes en découlent. «En pédiatrie, il y a 20 ans, ils traitaient des enfants avec du diabète de type 1, mais aujourd’hui, ils voient des jeunes patients avec du diabète de type 2, des enfants hypertendus, avec des problèmes de cholestérol ou de foie gras», spécifie le Dr Poirier. Mais il y a plus encore. «Plus ces jeunes mangent des aliments sucrés, plus ils ont tendance à choisir aussi des produits hautement transformés et moins ils consomment de fruits et de légumes», note Elizabeth Obregon. Ces mauvaises habitudes alimentaires ont des répercussions à long terme. Non seulement elles les éloignent d’un mode de vie sain, mais ces jeunes risquent de devenir des adultes pour qui les aliments au naturel ne goûtent rien et qui saleront leur plat avant même d’y avoir goûté. Sans compter qu’ils resteront accros aux produits transformés.

ChantalS - stock.adobe.com

L’alimentation au cœur de la prévention

Bonne nouvelle: entre 2000 et 2018, le nombre de nouveaux diagnostics de maladie du cœur chez les adultes canadiens a diminué, passant de 217 600 à 162 730. En effet, si on ne peut rien faire pour certains facteurs de risque, d’autres sont modifiables et peuvent même prévenir l’apparition ou ralentir la progression de certaines maladies. C’est le cas de l’alimentation, de l’exercice physique et de l’intégration de saines habitudes de vie au quotidien.

Manger pour protéger son cœur demande des efforts, bien sûr. «Si on donne le choix aux patients entre prendre une pilule qui les aide à contrôler leur cholestérol ou faire attention à leur alimentation, ils choisissent quoi ? La pilule.

«L’être humain est un être de plaisir. Pourtant, on ne parle pas de manger des graines et du gazon et de courir des marathons comme changements à faire!» précise le cardiologue.

Courtoisie - Photo tirée du guide-alimentaire.canada.ca

Plus on prend soin rapidement de notre alimentation, plus on met les chances de notre côté. «Si vous mangez comme du monde, faites de l’activité physique et consommez de l’alcool de façon responsable, vous diminuez de 80% les risques d’infarctus et contribuez à la prévention des récidives», explique le Dr Poirier.

Pour vous guider vers de meilleures habitudes alimentaires, Nathalie Verret, nutritionniste au pavillon de prévention des maladies cardiaques de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, suggère de toujours garder en tête l’image d’une assiette séparée en trois parties, comme proposé par le Guide alimentaire canadien: 1⁄2 pour les fruits et les légumes, 1⁄4 pour les aliments protéinés et 1⁄4 pour les aliments à grains entiers. «Les grains entiers sont des carburants de qualité qui vous donnent de l’énergie», spécifie la spécialiste.

La santé cardiaque des Canadiens en 3 statistiques

1. Au Canada, les maladies du cœur constituent la deuxième principale cause de décès.

2. Près d’un Canadien sur douze, âgé de 20 ans ou plus, vit avec une maladie du cœur diagnostiquée.

3. Toutes les heures, environ 14 adultes canadiens, âgés de 20 ans ou plus, ayant une maladie du cœur diagnostiquée, décèdent.