Ce n’est pas parce que Miles Wolff a vendu les Capitales en 2010 et qu’il est retourné vivre depuis belle lurette en Caroline du Nord qu’il n’est plus attaché à Québec et à son équipe de baseball. À ses yeux, la ville doit cesser de tenter de faire du neuf avec du vieux au Stade Canac pour plutôt se tourner vers un nouveau domicile.

Wolff a passé quelques jours à Québec dans la dernière semaine pour renouer avec des membres de sa famille et l’équipe qui a été son bébé pendant plus de 10 ans. Son passage lui a plus que jamais révélé une évidence: les Capitales et la Ville de Québec devraient tout mettre leurs efforts pour préparer un éventuel au revoir au Stade Canac, qui a ouvert ses portes en 1939.

À la fin de la dernière campagne couronnée par un premier championnat dans la Ligue Frontier, les Capitales dévoilaient que des discussions allaient bon train avec la Ville pour des travaux majeurs jusqu’en 2027, mais l’idée d’un nouveau stade situé ailleurs à Québec avait aussi été effleurée.

C’est assurément cette option que Miles Wolff privilégierait s’il était encore à la tête de l’organisation.

«Ultimement, les Capitales auront besoin d’un nouveau stade. Les installations ont plus de 80 ans. Il n’y a pas assez de stationnement. Beaucoup d’argent est dépensé juste pour maintenir le stade en vie alors qu’il serait mieux dépensé dans un nouveau stade», a-t-il opiné lors d’un long entretien.

À quel endroit?

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

L’automne dernier, Michel Laplante avait mentionné que l’idée d’un stade neuf devait être étudiée.

«L’endroit où on est, on l’aime. C’est un emplacement de rêve. Il faut juste tout considérer. Peut-être que les coûts des travaux ont tellement augmenté qu’un stade neuf, c’est ça l’option. Ce que je sais c’est qu’aujourd’hui, le plan de la Ville c’est plutôt de réparer», avait déclaré le grand manitou des Capitales, se gardant toutefois de dévoiler des sites potentiels.

Selon Miles Wolff, le site d’Expocité aurait été parmi les options potentielles, mais l’idée a vite été écartée.

«Si on veut encore une équipe dans plus de 10 ans, il faut commencer à explorer d’autres endroits. Rien ne semble sérieusement dans les plans en ce moment. Je sais qu’ils ont regardé dans le secteur du Colisée, mais ce n’est pas un endroit pratique.

«L’atmosphère est phénoménale au Stade Canac. Le décor avec les arbres est magnifique et le stade est bien situé, mais il demeure vétuste. La ville ne semble pas comprendre le besoin en termes de stationnement. Où aller et qui va financer, ce sont les deux grandes questions. Il faut que ce soit de l’argent public et c’est toujours difficile», a-t-il rappelé.

Wolff prétend qu’à court terme, l’avenue d’un nouveau stade ne sera pas préconisée, mais qu’il importe de se pencher sur le dossier maintenant.

Peu de foi envers Montréal

Dans un autre dossier, même si les efforts se poursuivent pour amener la Ligue Frontier à Montréal, Miles Wolff ne figure plus dans le rang des plus optimistes. «Je ne sais plus si ça va arriver. J’ai travaillé pendant 20 ans sur ce dossier et j’ai exploré je ne sais plus combien de sites dans différentes banlieues. On a discuté avec plusieurs maires. Il y avait tellement de possibilités, mais rien n’a jamais fonctionné», a-t-il déploré.

Il croit néanmoins que la mort dans l’œuf du projet de retour des Expos à Montréal pourrait finalement ouvrir la porte pour une percée de la Ligue Frontier.

«Le fait que le projet des ligues majeures soit mort pourrait aider. Michel (Laplante) a de très bons contacts et si quelqu’un peut faire en sorte que ce projet finisse par se réaliser, c’est bien lui. Cependant, le désir politique de porter ce projet ne semble pas fort à Montréal, contrairement à Québec quand nous étions arrivés avec le projet des Capitales à l’époque», a-t-il constaté.

photo fournie par Michel Laplante

Le père des Capitales toujours bien enraciné à Québec

Pour Miles Wolff, Québec fait partie intégrante de sa vie et de celle de sa famille. C’est dans son deuxième chez-lui que le fondateur de l’équipe s’assure de revenir chaque année, comme il l’a fait la semaine dernière pour devenir grand-père une deuxième fois.

Stevens LeBlanc/JOURNAL DE QUEBE

Même 13 ans après avoir vendu son équipe, Wolff demeure bien ancré à Québec par quelque chose de bien plus précieux encore: sa descendance.

Son fils Hoffman avait 15 ans lorsque la famille s’est installée à Québec et en 2013, il est revenu s’installer en ville pour y faire sa vie. Avec sa conjointe Jackie Smith, conseillère municipale de Limoilou et cheffe de Transition Québec, ils viennent de donner naissance à leur deuxième enfant.

Il n’en fallait pas plus pour ramener Miles Wolff dans sa ville d’adoption pendant quelques jours, lui qui se fait un devoir de revenir une ou deux fois par année.

«Nous voulions être sur place pour la naissance de notre petite-fille. Maintenant que mon fils est ici avec nos petits-enfants (il a aussi un petit-fils de 4 ans), ça me fait une excuse parfaite pour venir à Québec... et aller à quelques matchs de balle», a souri l’ancien propriétaire.

Toujours attaché

Si l’attachement à sa famille est évident, celui à Québec et aux Capitales l’est tout autant.

«On a passé plus de 10 ans de notre vie à Québec, où on avait notre maison. C’était une très belle période et on s’est fait plusieurs amis ici. J’aime revoir les vieux partisans de l’époque à chaque fois. Québec est un endroit très spécial dans mon cœur», a-t-il dit.

D’ailleurs, Wolff ne se cache pas pour dire qu’il apprécie toujours autant de jouer les touristes dans cette ville qu’il connaît pourtant aussi bien que celle de Durham, où il réside.

«Mon épouse et moi sommes allés manger au restaurant tournant pour revoir la ville de haut. Ma femme parle français et aime ça, alors que mon français a toujours été horrible. Mon fils a vite appris. Il était jeune quand nous sommes arrivés, un âge où on retient tout. Moi, j’étais déjà rendu à un âge où on ne retient rien!» a-t-il plaidé pour son honorable défense.

Les Capitales, son bébé

AgenceQMI

Chaque fois qu’il revient, Miles Wolff se fait évidemment un devoir d’assister à quelques rencontres des Capitales. Après tout, l’équipe qu’il a mise au monde est devenue grande et l’homme de baseball ne cesse de s’émerveiller en l’observant.

«Les Capitales demeurent mon équipe favorite. Je continue de les suivre. Michel Laplante est devenu un très bon ami, tout comme Patrick Scalabrini. À chaque année quand je reviens, je vois le beau travail que l’organisation fait pour améliorer le stade, comme la terrasse et la surface synthétique», a-t-il noté.

Et dire qu’à la base, ce qui devait être une amourette d’été est devenu une romance qui perdure.

«Même si je croyais au marché de Québec, mon plan a toujours été de venir ici un an et de vendre le club. Ça nous a finalement pris plus de 10 ans, ce qui a fait en sorte de nous implanter dans la communauté. Depuis, Québec a toujours été ma deuxième maison.»

Avec deux petits-enfants, la porte de cette maison ne se refermera pas de sitôt.

EN BREF...

Un bon coup

Même si Wolff se désole de la disparition de la Ligue Can-Am, il est d’avis que pour la stabilité des Capitales, c’était le geste à faire que de faire le saut vers la Ligue Frontier. «Dans la Can-Am, c’était un combat perpétuel pour trouver six ou huit équipes. Il y avait plusieurs ligues sur la côte Est et amener de nouvelles équipes a toujours été un défi. «J’aimais la Can-Am, mais quand je suis parti, la vision était de trouver une nouvelle ligue et de nouveaux partenaires. C’était la chose à faire. J’aurais souhaité que la Can-Am reste en vie, mais la Frontier permet d’offrir de meilleures assises.»

De belles retrouvailles

L’ancien propriétaire a pu profiter d’un séjour à Québec plutôt chaud, mais il a néanmoins renoué avec le froid typique des soirées de balle à Québec en mai, à son arrivée. C’est surtout la présence d’un vieil ami qui l’a tenu au chaud, soit le gérant des Otters d’Evansville Andy McCauley, qui a dirigé les Capitales en 2002. «Quand il a été expulsé du match dimanche, il est venu s’asseoir avec moi et on a bien discuté. Il me disait à quel point il était heureux de revenir à Québec. Tout le monde est impressionné par les partisans au stade et à chaque fois pour moi, c’est un bon feeling de revenir.»