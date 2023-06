Les Cubains vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête

Est-on condamné à assister, impuissant, au sempiternel retour du balancier? Ou à faire du surplace, comme on en a souvent l’impression lorsqu’on observe la scène internationale?

Prenez le Chili, par exemple. Après l’élection d’un gouvernement de gauche, avec un jeune président de surcroit, Gabriel Boric, tous les espoirs étaient permis. Or, on a l’impression que rien ne change dans ce pays andin. En septembre dernier, lors d’un plébiscite, une majorité de votants (62%) a rejeté le projet de nouvelle constitution qui aurait permis de rompre définitivement avec les années sombres de Pinochet.

On a donc organisé récemment un scrutin général pour élire les membres du Conseil constitutionnel chargé de rédiger une nouvelle constitution. Grosse surprise : c’est la droite radicale qui est sortie grande gagnante de ce scrutin, avec 35% des votes. Elle disposera donc de vingt-deux conseillers sur les cinquante et un qui formeront le conseil et possédera donc un droit de véto, grâce à l’appui assuré d’une autre formation de droite. Cette coalition comptera trente-quatre conseillers et pourra donc passer outre aux propositions de la coalition de gauche pour rédiger cette nouvelle constitution, qui risque fort de ressembler à la précédente.

En Italie, la nouvelle présidente Giorgia Meloni, à la tête de la formation politique d’extrême-droite Fratelli d’Italia, s’est faite élire sous le slogan « Dieu, patrie et famille », repris mot pour mot de son idole Benito Mussolini, il y a moins de cent ans. Du fascisme pur et dur. Même la Suède, autrefois modèle de social-démocratie un peu partout en Occident, n’échappe pas à cette vague d’extrême-droite, avec l’élection d’une coalition de droite à la présidence de ce pays scandinave.

Même scénario en Grèce, où les élections législatives ont largement donné l’avance au parti de droite déjà au pouvoir. La Grèce avait pourtant élu, en 2015, le jeune Alexis Tsipras, appartenant à la gauche radicale, qui avait échoué à renégocier la dette de son pays avec l’Union européenne qui menaçait de l’exclure de la zone euro.

Et Cuba dans tout cela?

Ici, à Cuba, il n’est pas question de balancier, mais plutôt d’épée de Damoclès qui est suspendue au-dessus de la tête des Cubains depuis plus de soixante ans et dont on rêve de se débarrasser. La visite à Cuba du président Barack Obama avait permis tous les espoirs. Ça sentait le dégel. On redonna vie à l’ambassade étatsunienne à La Havane, des agences de voyage, des compagnies spécialisées dans les croisières maritimes et des lignes aériennes donnèrent un nouveau souffle au tourisme dans la plus grande île des Caraïbes. On se mit à rêver que le blocus économique et commercial pourrait enfin être levé. Même le Vietnam, ennemi juré des États-Unis pendant les années 1960-1970, qui avait reçu plus de bombes que toutes celles larguées pendant la Seconde Guerre mondiale, n’avait pas souffert d’un tel blocus prolongé indéfiniment.

Mais l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche changea subitement la donne. Retour à la case départ, avec en plus la souffrance des espoirs bafoués et des beaux projets morts-nés. L’élection du démocrate Joe Biden, qui suivit le règne dévastateur de Trump, n’améliora guère la situation dans l’île. Au contraire, la pandémie de la covid-19 avec ses mesures de confinement accentua l’isolement de Cuba et brisa l’élan de l’industrie touristique, secteur vital pour l’économie de ce petit pays du troisième monde.

Cuba tente actuellement de redonner un nouveau souffle à son économie malmenée, en invitant le secteur privé à développer le commerce et la fabrication de biens de consommation. Cela passe par la création de « mipynes » (micro, petite et moyenne entreprise), appartenant au secteur privé ou mixte. Ces nouveaux entrepreneurs sont autorisés à s’associer avec des hommes d’affaires à l’extérieur du pays pour créer leur entreprise et on affirme qu’on a allégé les procédures bureaucratiques. Le Vietnam n’avait pas attendu la levée du blocus étasunien (en 1994) pour procéder de la sorte, avec le résultat que l’on connaît aujourd’hui : une économie prospère et un rôle de leader dans la région. C’est ce que je souhaite pour Cuba. Finalement, c’est peut-être ainsi qu’on va finir par vaincre le blocus, même si l’empire refuse de le lever.