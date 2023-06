Logan Mailloux rencontrera Gary Bettman après les séries éliminatoires

LAS VEGAS | Même si Logan Mailloux a signé un contrat d’entrée avec le Canadien de Montréal, il devra obtenir l’absolution de Gary Bettman avant de pouvoir enfiler l’uniforme bleu-blanc-rouge.

C’est ce que le commissaire de la LNH a lui-même affirmé lors de son traditionnel point de presse précédant le premier match de la finale, précisant que la rencontre aurait lieu au terme des séries éliminatoires.

Le grand défenseur, qui s’alignait cette saison avec les Knights de London, devra s’expliquer sur l’histoire d’inconduite sexuelle qui l’a éclaboussé et qui lui a valu d’apparaître devant les tribunaux en Suède à l'automne 2020.

Quelques mois plus tard, en dépit du fait que Maillouz avait précisé ne pas vouloir être repêché, le Canadien en avait fait sa sélection de premier tour, la 31e du repêchage de 2021.

Une sélection qui avait valu au Tricolore et à Marc Bergevin, son directeur général, plusieurs critiques.

Depuis, Mailloux a accepté de suivre une thérapie. Il a également suivi des programmes destinés aux athlètes et visant à les guider sur les notions de respect, de santé mentale et d’éthique dans le sport, les médias sportifs, la diversité et l’inclusion, la psychologie du sport et la sensibilisation culturelle.

Il a signé son contrat avec le Canadien, le 5 octobre.