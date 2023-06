L’olympienne Ariane Fortin embauchée pour améliorer la sécurité physique et financière des boxeurs

Dans un souci d’améliorer la sécurité physique et financière des boxeurs, la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) souhaite rafraîchir sa réglementation et fait appel à la double championne du monde Ariane Fortin pour l’aider dans cette démarche, a appris Le Journal.

La RAJC mise sur une équipe solide, mais il n’est pas possible pour leurs professionnels d’obtenir les confidences des boxeurs qui permettraient de déceler les problèmes. Les médecins de la RACJ ne sont pas en mesure de percer le milieu de la boxe.

En misant sur Fortin, qui possède une longue feuille de route comme boxeuse et entraîneuse, la Régie souhaite qu’elle puisse obtenir le pouls du milieu et que les boxeurs acceptent de se confier sans crainte dans l’optique d’aiguiller par la suite le travail de ses professionnels.

«C’est une opportunité en or qu’on m’offre et je suis emballée de travailler au bien-être des boxeurs», a raconté d’entrée de jeu Fortin, que nous avons jointe en Turquie, où l’équipe féminine coréenne qu’elle dirige tient un camp d’entraînement. «Ça sera mon legs pour un sport dont je suis toujours amoureuse et passionnée. La boxe est en bonne santé au Québec, mais on peut toujours améliorer la situation. C’est un défi professionnel qui m’allume beaucoup.»

L’intégrité et ses bonnes relations recherchées

Pourquoi la RACJ s’est-elle tournée vers Fortin, qui n’a pas évolué dans les rangs professionnels? Elle a jonglé avec cette option en 2012 après avoir raté sa qualification pour les Jeux de Londres, mais préféré poursuivre son chemin en boxe olympique jusqu’aux Jeux de Rio en 2016.

«J’aime la boxe, je suis intègre et je possède de bonnes relations, a indiqué la présidente de la Fédération québécoise de boxe olympique. Je possède une très bonne connaissance des rangs professionnels et je connais bien les promoteurs Yvon Michel [GYM] et Camille Estephan [Eye of the Tiger], qui savent que je n’aurai pas de favori. J’ai aussi travaillé comme analyste pour certains combats professionnels. Ma présence n’est pas une surprise.»

«Je suis confiante que les boxeurs vont me faire confiance», d’ajouter Fortin, qui a pris sa retraite au terme des Jeux de Rio, où elle s’était inclinée lors de son premier combat dans une décision fort controversée. «C’est possible qu’on me cache des choses, mais il s’agira d’une résistance aux changements et non contre moi.»

Décès de Jeanette Zacarias Zapata

Le décès de la Mexicaine Jeanette Zacarias Zapata le 28 août 2021 après avoir été mise K.-O. par Marie-Pier Houle dans un gala présenté à Montréal quelques jours plus tôt n’a laissé personne indifférent.

Responsable de la commission médicale d’Eye of the Tiger pendant quelques années, Fortin estime qu’il est possible d’apporter des changements sans «tuer» la boxe.

«Parce qu’il y aura toujours des coups à la tête, nous sommes constamment en gestion de risques, a-t-elle reconnu, mais on ne veut plus qu’une telle tragédie se produise. Certains pourraient craindre qu’il n’y aura plus de boxe si on apporte des changements, mais ce n’est pas vrai. On peut resserrer les pratiques et en adopter de meilleures.»

Fortin veut puiser dans ce qui se fait ailleurs. «Je vais aller voir en Grande-Bretagne, dont j’aime beaucoup, beaucoup la structure, et en Californie. Je veux voir ce qui se fait de mieux ailleurs. Je ne veux pas imposer mes idées et il y aura des échanges.»

Des solutions possibles

Fortin pense à quelques pistes de solution pour s’assurer que les boxeurs grimpent sur le ring en santé. «Avec la résonnance magnétique, on ne voit pas si un boxeur a subi une commotion cérébrale à moins que ça soit très évident. On pourrait exiger un examen plus pointu. On pourrait exiger que le boxeur ait remporté son dernier combat ou ait subi une défaite par décision unanime avant de lui donner le feu vert.»

Fortin, dont l’embauche a été confirmée aux membres de l’équipe de boxe de la RACJ, vendredi, s’entretiendra aussi avec des juges, des docteurs et des promoteurs pour obtenir le meilleur portrait possible.