Mariages: mieux vaut en rire...

Les imprévus savent s’immiscer dans les cérémonies de mariage, aussi bien préparées soient-elles. Plus souvent désarmants qu’amusants, ce sont des désagréments avec lesquels il faut composer. Or, il est toujours possible de se consoler en se disant que ça pourrait être pire...

Mariage en otage

(v.o. Shotgun Wedding)

Photo fournie par Lionsgate

Il y a plus de 20 ans, Jennifer Lopez est devenue une organisatrice de mariages dans La marieuse (disponible sur Netflix), alors qu’elle était embauchée pour planifier le grand jour de l’homme dont elle était tombée amoureuse. Dans cette autre production cinématographique, son problème est bien différent, car elle est prise pour cible – comme son mec (Josh Duhamel) et leurs convives – par des criminels. Conséquence : les invités sont enlevés. Comme si ce n’était pas assez, les futurs époux s’interrogent sur leurs sentiments. Difficile de faire pire.

►Proposé aux abonnés de Prime Video

Mariage farpait

(v.o. The Wedding Coach)

Photo fournie par Netflix

Mettons tout de suite quelque chose au clair : le mariage parfait n’existe pas. C’est du moins ce que prétend l’humoriste, actrice et auteure Jamie Lee, aussi ancienne épouse. Au cours de cette série, elle s’amuse à donner des conseils qu’il fait bon entendre, mais que peu de gens ont le courage de dire à voix haute. Les couples à qui elle s’adresse ont bien besoin qu’on leur remonte le moral, qu’on leur enlève un poids sur les épaules, qu’on les rassure. L’animatrice de cette émission ne passe pas par quatre chemins pour dire les choses comme elles sont.

►À regarder sur Netflix

La guerre des mariées

(v.o. Bride Wars)

Photo fournie par Fox 2000 Pictures

Le jour où elles devraient être pleinement heureuses, deux femmes se livrent une bataille de tous les instants. Anne Hathaway et Kate Hudson sont les meilleures amies, mais elles ont une bonne raison d’être frustrées : elles ont toutes deux choisi le même jour pour épouser celui qui fait battre leur cœur. Pas question de modifier les plans de cette journée où l’amour doit l’emporter. Le temps de ce film, tous les coups (mais rien de bien méchant) sont permis pour saboter les plans d’une rivale.

►Sur Disney+

Un drôle de mariage

(v.o. Another Kind of Wedding)

Photo fournie par Quiver Distribution

Certains ne comprennent pas qu’à l’approche d’un mariage, ils devraient être aux petits soins, voire même se fendre en quatre, pour les tourtereaux. Que ce sont eux qui méritent attention et générosité. C’est le cas des deux familles de ce long métrage québécois avec Jessica Paré et Kathleen Turner. Chacun expose ses problèmes sans gêne, faisant preuve d’un nombrilisme assumé et créant un joyeux bazar. Impuissants, Matthew et Louisa doivent attendre que la tempête passe, car les visiteurs se sont passé le mot pour semer la pagaille.

►Offert sur Club illico

Les marieuses

Photo fournie par Pixcom

Elles ont signé pour des moments éprouvants et stressants, mais pourtant, ce ne sont pas elles qui vont dire « Oui, je le veux ». Les trois organisatrices de mariage qu’on suit dans ce docuréalité ont la couenne dure, le cerveau en ébullition et le corps tendu, car elles accompagnent de futurs époux à qui arrive une série de péripéties presque impossibles à prévoir. Bagues perdues, salle fermée, marié en fuite ; rien ne semble être de tout repos. Parfois, on croirait même que la fiction est plus tendre que la réalité. Pour contrer la malchance, elles doivent faire preuve d’ingéniosité. Et vite !

►Disponible sur Vrai