Miami - Orlando en train à haute vitesse

Êtes-vous déjà monté à bord d’un train à grande vitesse de la compagnie Brightline ? Depuis 2018, ces trains ultramodernes relient West Palm Beach à Miami soit environ 113 km en 1 h 13 (en incluant les arrêts aux gares de Boca Raton, Fort Lauderdale et Aventura).

Vous direz que 113 km en 1 h 13, ce n’est pas la fin du monde... Mais quand vous aurez vu le confort des wagons, le calme qui y règne et les services offerts à bord, vous serez très heureux de ne pas vous être retrouvés sur une autoroute où les gens conduisent mal, parfois même dangereusement et souvent sans aucun respect du Code de la route.

Bonne nouvelle, le mois dernier la gare de l’aéroport international d’Orlando a été inaugurée. Ce qui signifie que dès l’automne prochain, il sera possible de parcourir la distance Miami-Orlando en train rapide en trois heures.

Un grand confort

Si vous ne l’avez pas encore essayé, pourquoi ne pas en faire l’expérience ? Ce mode de transport sans stress et à coût plus qu’abordable pourrait vous permettre de découvrir de nouveaux endroits jusqu’ici ignorés. De notre côté, nous avons beaucoup aimé voyager par Brightline. Ces wagons colorés – la locomotive est jaune, par contre la couleur des autres wagons peut varier – à l’aspect futuriste et comprenant 240 sièges peuvent atteindre une vitesse de 200 km à l’heure. De plus, ils sont extrêmement confortables avec leurs grands sièges inclinables en cuir. D’ailleurs, un peu comme dans un avion, il existe différentes rangées de sièges. Certaines voitures ont des rangées de deux ou de quatre sièges, certains avec des tables, d’autres sans. Il y a aussi des sièges individuels pour les solitaires. Chose certaine, où que l’on soit assis, il y a beaucoup d’espace pour les jambes. Et grâce aux vastes fenêtres panoramiques, on peut profiter sans se lasser du paysage qui défile. Les wagons sont également équipés de porte-bagages, de porte-vélos et de toilettes sans contact.

Enfin, les conditions sont optimales pour travailler grâce au WiFi à haute vitesse, et aux sièges dotés d’une prise de courant et d’un port USB. À cela s’ajoute un excellent service à bord. Un préposé se promène dans les allées avec son chariot et propose à sa clientèle des petites douceurs : collations et boissons de toutes sortes, avec ou sans alcool. Bref, c’est une formidable façon de voyager sans tracas, et qui plus est, de manière écoresponsable !

Des stationnements accessibles aux gares

Un autre avantage de voyager ainsi est que vous n’aurez aucun problème à stationner votre voiture à la gare.

Toutes les gares de Brightline, au design avant-gardiste, offrent des espaces de stationnement au prix très raisonnable de 7 $ US (environ 9,50 $ CA) par jour en réservant à l’avance.

Une fois rendu, il est très facile de se déplacer en Uber, en taxi ou en transport en commun parce que toutes les gares sont situées près des lieux stratégiques (comme celle d’Aventura qui est à quelques pas du réputé centre commercial Aventura).

Ainsi, durant notre escapade à Miami, il nous a été très facile de trouver un Uber. Pour nous rendre à South Beach, il nous a fallu une vingtaine de minutes, pour un peu plus de 20 $ US (27 $ CA environ). Évidemment, le prix du transport peut varier selon les heures d’achalandage et le temps qu’il faut pour parcourir la distance. Brightline offre même l’option de réserver une voiture Uber en même temps que l’achat des billets de train. La compagnie ferroviaire propose également le Beach Express un service de navettes vers South Beach de 10 h à 19 h. Celle-ci dépose ou récupère les passagers à trois endroits : sur l’avenue Washington à l’angle de la 5e Rue, de la 11e Rue ou au coin de Lincoln Road. À vous de choisir.

Des navettes Brightline vers les aéroports

À ce jour, les trains Brightline ne se rendent pas encore aux aéroports de Miami et de Fort Lauderdale. Par contre, depuis mars, Brightline met à la disposition de ses clients un service de navettes en autobus à destination ou en provenance de l’aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood et de l’aéroport international de Miami. Ce nouveau service fonctionne selon un horaire fixe et ne nécessite pas de réservation. L’aller simple est de 10 $ US (environ 13 $ CA) que l’on paie tout simplement au moment de monter à bord.

Combien ça coûte ?

Quel que soit le trajet, il y a deux catégories de prix qui peuvent varier légèrement selon l’heure de la journée : Smart Fare ou Premium Fare. La grande différence est que le tarif Premium, un peu comme une première classe, inclut un embarquement prioritaire, une collation et une boisson, des sièges plus larges et, à la gare, un accès au salon Premium qui est un peu plus spacieux que celui du Smart Fare, qui serait l’équivalent de la classe économique. Le salon Premium comprend, entre autres, des imprimantes, des tablettes électroniques et l’accès à une salle de conférence.

À titre d’exemple, un aller simple de West Palm Beach à Miami au 3 juin 2023 coûte de 15 $ à 22 $ US (20 $ à 30 $ CA environ) en tarif Smart selon l’heure de la journée, et de 37 $ à 64 $ (50 $ à 87 $ CA environ) en tarif Premium. (Pour les enfants, des rabais s’appliquent.)

Un nouveau parcours entre Miami et Orlando

Bientôt, les voyageurs pourront effectuer le trajet avec Brightline entre Miami et Orlando puisqu’on vient tout juste d’inaugurer la nouvelle station Brightline adjacente au terminal C de l’aéroport international d’Orlando. La distance entre Miami et Orlando pourra se faire en 3 h, alors qu’en voiture, il faut compter au minimum 4 h 30. Les premiers départs se font tôt le matin, et 16 allers-retours par jour sont à l’horaire, ce qui permet de choisir la période de la journée qui nous convient.

Depuis le 17 mai, les voyageurs peuvent réserver leurs billets pour un trajet entre le 1er septembre et le 31 décembre 2023 (la date officielle n’a pas encore été annoncée). Le prix d’un aller simple Miami-Orlando en Smart Fare est de 79 $ US (108 $ CA environ) tandis que le tarif sera de 148 $ US (200 $ CA environ) en Premium Fare. Aussi un prix spécial de 199 $ (270 $ CA environ) est prévu pour une famille de quatre personnes.

En terminant, bien que Brightline n’ait pu nous le confirmer, certains médias locaux parlent d’une possibilité d’ouverture d’une gare à Tampa d’ici trois ans. Alors, vive le train à grande vitesse, et place au calme et au confort !

