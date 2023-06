Michel Côté (1950-2023): chouchou du public et champion du box-office

On ne l’a pas surnommé «le roi du box-office» pour rien. Aucun acteur québécois n’a connu autant de succès sur grand écran que Michel Côté. De Cruising Bar à De père en flic en passant par C.R.A.Z.Y. et Piché : entre ciel et terre, les films dans lesquels il a joué ont récolté environ 30 millions de dollars aux guichets. Pour rendre à nouveau hommage à ce comédien chouchou du public qui nous a quittés lundi dernier à l’âge de 72 ans, Le Journal revient sur certains de ses plus grands succès au cinéma.

Piché : entre ciel et terre

Photo d'archives

Dans ce drame biographique réalisé par Sylvain Archambault, Michel Côté incarne avec beaucoup de justesse le célèbre commandant Robert Piché, qui a sauvé la vie de 306 personnes en 2001 en faisant atterrir de façon héroïque un avion en panne aux Açores. En préparant le tournage du film, l’acteur s’est lié d’amitié avec Robert Piché, avec qui il est resté en contact jusqu’à son décès. Il a aussi eu la chance de partager la vedette avec son fils, Maxime Le Flaguais, qui joue le rôle du commandant Piché pendant sa jeunesse. Sorti en juillet 2010, Piché : entre ciel et terre a remporté cette année-là la Bobine d’or (le prix remis au film québécois le plus populaire de l’année) grâce à des recettes de 3,6 M$.

De père en flic 1 et 2

Photo d'archives, Jan Thijs

Le réalisateur Émile Gaudreault a eu la main heureuse en confiant les deux rôles principaux de sa comédie policière, De père en flic, à Michel Côté et Louis-José Houde. Côté y est impeccable dans la peau d’un policier irréprochable qui aimerait que son fils (Houde), également policier, soit aussi parfait que lui. Sorti à l’été 2009, De père en flic demeure à ce jour l’un des plus grands succès du cinéma québécois grâce à des recettes de plus de 10,5 M$ au box-office. Lancé en juillet 2017, De père en flic 2, a également cartonné avec une récolte de 6,6 M$ dans les salles de la province.

C.R.A.Z.Y.

Photo d'archives

Dix ans après l’avoir dirigé dans le thriller Liste noire, le cinéaste Jean-Marc Vallée a offert à Michel Côté un des plus beaux rôles de sa carrière en lui confiant le personnage de Gervais Beaulieu dans C.R.A.Z.Y., film culte qui a réussi le rare exploit de séduire à la fois les critiques et le grand public. Au sommet de son art, Côté émeut sous les traits ce père autoritaire qui a du mal à accepter l’homosexua-lité de son fils (joué par Marc-André Grondin) dans le Québec des années 1970. En plus d’avoir récolté plus de 6 M$ au box-office québécois en 2005, C.R.A.Z.Y. a brillé dans plusieurs grands festivals internationaux, dont la Mostra de Venise.

Le sens de l’humour

Photo d'archives, Jan Thijs

Deux ans après la sortie du premier De père en flic, Émile Gaudreault a refait équipe avec Michel Côté et Louis-José Houde pour cette autre comédie, qui met aussi en vedette Benoît Brière. Cette fois-ci, Côté incarne un cuisinier timide, mais psychopathe, qui kidnappe deux humoristes pour les forcer à lui apprendre à faire rire les gens. Le sens de l’humour a amassé plus de 3,3 M$ au box-office à l’été 2011.

Cruising Bar 1 et 2

Photo d'archives

Comme il l’a fait sur scène avec Broue, Michel Côté a marqué l’imaginaire du public québécois en interprétant les quatre personnages de dragueurs pathétiques de cette comédie culte réalisée par Robert Ménard. Sorti en septembre 1989, Cruising Bar a récolté 3,4 M$ au box-office, à une époque où les films québécois obtenaient rarement ce genre de succès. Michel Côté a revisité les rôles de Gérard (dit le Taureau), Jean-Jacques (le Paon), Patrice (le Lion) et Serge (le Ver de terre) en 2008 dans une suite qui a aussi bien fonctionné en salles (3,5 M$), malgré des critiques mitigées.