Parent 1 et parent 2 ont eu un enfant, ils l’ont appelé 3

L’histoire que je vais vous raconter est totalement inventée, mais elle pourrait être vraie.

Si la tendance se maintient, dans 10 ans, la réalité va rejoindre la fiction.

1 ET 2 ONT EU UNE PATENTE

Un couple a un enfant.

L’une des entités du couple s’appelle 1, l’autre 2.

Avant, c’était Julie et Raphaël, mais ils ont décidé de s’appeler par un chiffre.

C’est plus neutre.

Ils ont d’ailleurs poursuivi leurs parents, car ceux-ci leur avaient donné un nom genré à la naissance.

Ce qui les a grandement traumatisés, car Julie s’est sentie obligée de se comporter comme une fille, et Raphaël comme un garçon.

Raphaël – pardon : 2 – a même grandi dans une chambre peinte en bleu !!! Et les parents de 1 lui achetaient des robes !!!

Vous imaginez le drame ?

Ça a failli les détruire !

On a nié leur fluidité ! On a enfermé leur être profond dans un carcan !

Tout ça parce que 2 avait un pénis, et 1 un vagin !

Depuis quand ce que vous avez entre les jambes définit votre identité ?

Depuis quand le fait d’avoir un pénis fait de vous un homme ?

Bref, 1 et 2 ont eu un enfant. Qu’ils ont prénommé 3.

« Vous êtes les heureux parents d’un petit garçon ! », leur a dit l’infirmière.

1 a tout de suite sauté sur son téléphone pour appeler son avocat ! Et boum, une poursuite !

Ça leur apprendra à assigner un sexe à un enfant !

À BAS LES PAYS !

Deux ans plus tard, un ami de 1 et 2 envoie un cadeau à 3 pour ses deux ans.

« Reprends ton cadeau, disent 1 et 2, furieux. Dire que 3 a deux ans est colonialiste ! Tu sauras que le temps est une construction sociale ! C’est l’Occident qui a imposé sa façon de calculer le temps au monde entier !

« Et puis le temps est relatif : il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes ! Pourquoi enfermer un individu dans une catégorie d’âge précise ?

Ça détermine la façon dont tu vas considérer cette personne ! »

Donc 3 n’a pas de genre ni d’âge.

Pas de race non plus. Car ce n’est pas parce que tu es blanc que tu penses comme un Blanc.

Là encore, ça enferme un individu dans une case.

Et 3 n’a pas d’orientation sexuelle, vu qu’il n’y a plus de sexe ni de genre.

Idem pour la nationalité. S’il y a quelque chose qui est une construction purement sociale, c’est bien la notion de pays !

Regardez le Canada ! C’est quoi, être canadien, à part payer tes impôts à Revenu Canada ?

Tu peux être canadien et ne rien connaître de la culture canadienne, ni parler une de ses langues officielles !

Qu’est-ce qu’une frontière, sinon une ligne qu’on a tracée de façon totalement arbitraire ?

UN PUR ESPRIT

Donc, 3 n’a ni sexe, ni genre, ni âge, ni race, ni nationalité.

Il s’est débarrassé de toutes les constructions sociales qui l’enfermaient, le limitaient.

On ne peut même plus dire que c’est un être humain, car qu’est-ce qui distingue un être humain d’un animal ?

Et puis il y a des personnes qui sont des « légumes », donc il n’y a même plus de différence entre l’humain, l’animal et le végétal...

3 est un esprit.

Une intelligence pure.

Dans 20 ans, vous verrez, on va dire que c’est discriminatoire de faire une différence entre une intelligence naturelle et une intelligence artificielle...

Ça sera perçu comme méchant envers les robots.

« Ça pourrait être pire ! »

Photo fournie par Richard Martineau

On a demandé au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ce qu’il pensait du fait que des gens peuvent enseigner alors qu’ils n’ont qu’un diplôme de secondaire 5 en poche.

Sa réponse : « C’est mieux que pas de prof du tout ! »

En d’autres mots : « Ça pourrait être pire ! »

Ça fait des mois que je demande qu’on remplace notre devise « Je me souviens » par « Ça pourrait être pire ! »

Ça représenterait plus le Québec, non ?

On devrait partir une pétition ! Je suis sûr qu’on récolterait des milliers de signatures...

Moi, en tout cas, j’ai mon t-shirt !

Vieillir au Québec ? Non !

Hier, dans sa chronique, ma femme, Sophie Durocher, racontait l’histoire atroce d’une femme atteinte d’Alzheimer qui croupit dans un CHSLD sans climatisation... alors que la directrice du centre, elle, passe ses journées dans un bureau climatisé.

C’est comme ça qu’on traite nos vieux et nos malades au Québec ?

L’autre jour, j’ai croisé une Européenne sexagénaire qui vit ici depuis des décennies.

« Je retourne dans mon pays d’origine, car je n’ai pas envie de vieillir au Québec », m’a-t-elle dit. Je la comprends !

C’est dégueulasse à quel point nous manquons de respect envers ceux qui nous ont précédés.

Un coke saveur pipi de chat ?

Le gouvernement Legault a déclaré la guerre aux saveurs de produits de vapotage sous prétexte que ça encourage les jeunes à vapoter.

Si les vapoteuses goûtaient mauvais, les jeunes ne vapoteraient plus...

Pourquoi on n’applique pas cette logique aux boissons gazeuses ?

On devrait obliger les embouteilleurs de boissons gazeuses à faire en sorte que leurs produits goûtent la chnoute !

Comme ça, les enfants n’en boiraient plus !

Idem pour tous les produits de restauration rapide !

Les consommateurs auraient le choix entre trois saveurs : bouette, épinard ou pipi de chat.

À quand un ministère des Saveurs dégueulasses ?