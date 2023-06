Québec: de fausses armes retrouvées dans une voiture après une intervention policière

Trois armes factices ont été retrouvées dans un véhicule à la suite d’une intervention policière à risque qui s’est déroulée à Québec vendredi soir.

Vendredi, vers 23 h 00, plusieurs appels ont été reçus au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) rapportant que des personnes avaient lancé des projectiles depuis leur voiture dans le secteur de la rue Etna, à Val-Bélair.

Le véhicule a ensuite été localisé sur la rue Henri-IV en direction sud, a déclaré le SPVQ samedi, par voie de communiqué. Le véhicule suspect a finalement effectué un demi-tour au niveau de la sortie Einstein et a été intercepté par les policiers.

À bord du véhicule, deux hommes et deux femmes âgés entre 16 et 18 ans qui ont collaboré et tous été arrêtés. Lors de la fouille, les policiers ont retrouvé les trois fausses armes.

Les quatre suspects ont été libérés sans accusation criminelle, mais ont chacun reçu un constat d’infraction à la règlementation municipale.