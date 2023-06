Retour sur notre passé: ces partis politiques provinciaux qui ne sont plus

Le Parti libéral du Québec, qui a plus de 150 années d’existence, est le plus ancien parti politique sur les 25 partis provinciaux actuellement reconnus par le directeur général des élections. Toutefois, dans l’histoire du parlementarisme québécois, toutes les formations n’ont pas connu cette longévité et plusieurs ont disparu avec le temps. Retour sur certains partis qui sont passés plus ou moins brièvement dans le firmament politique québécois.

Depuis l’avènement du parlementarisme britannique, en 1792, mais particulièrement après 1848 et l’obtention du gouvernement responsable, les candidats qui se présentent aux élections pour devenir députés font généralement partie de groupes parlementaires, qu’on appelle des partis politiques.

Regroupés autour d’intérêts convergents, de valeurs ou d’idées communes, les membres de ces formations cherchent à obtenir une majorité de députés et à former le gouvernement pour exercer le pouvoir. Au gré des contextes politiques mouvants, certains partis créent des alliances, fusionnent ou s’éteignent d’eux-mêmes.

De l’éphémère Parti chevreuil au satirique Parti citron, en passant par le Parti communiste ouvrier ou Option nationale, peu de ces défunts partis ont réussi à laisser une marque significative de leur passage. En voici quelques-uns qui font toutefois exception...

L’Union nationale et ses précurseurs

Photo Wikimedia Commons/Domaine public

L’Action libérale nationale (ALN) est un parti fondé en 1934 par des libéraux dissidents et nationalistes à la recherche d’une solution de rechange au libéralisme sauvage, dans le contexte de la crise économique des années 1930. En 1935, dans l’espoir de déloger les libéraux de Louis-Alexandre Taschereau, Maurice Duplessis, chef du Parti conservateur, réussit à convaincre les membres de l’ALN de s’allier à son parti, dont les origines remon-tent au milieu du XIXe siècle.

À la suite de cette alliance, l’Union nationale est née et Duplessis s’impose rapidement comme chef. Dès l’année suivante, il prend le pouvoir et marquera l’histoire de l’Union nationale à titre de premier ministre de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. L’Union nationale est dissoute en 1989 après 54 années d’existence.

Le RIN et le RN

Photo Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN) de Pierre Bourgault et le Ralliement national (RN) de Gilles Grégoire sont deux partis politiques opposés idéologiquement, mais qui ont partagé le même idéal de l’indépendance du Québec. Tous deux disparaissent dans des circonstances différentes en 1968 pour se fondre dans le Parti Québécois de René Lévesque.

Le Ralliement créditiste du Québec

Bibliothèque et Archives nation

Populaire dans les campagnes et proposant une réforme monétaire fondée sur le crédit social, le Ralliement créditiste du Québec est né en 1970 comme antenne provinciale des créditistes fédéraux. C’est le coloré Camil Samson qui est le chef au provincial. Dès sa première année, le parti fait élire 12 députés au Québec, mais il disparaît définitivement en 1978 après le départ de Samson qui fonde les Démocrates, un autre parti dont l’existence sera éphémère.

Le propre du monde politique est d’être constamment en mouvement. Les partis vont et viennent selon les conjonctures. Parmi les quatre partis qui sont actuellement représentés à l’Assemblée nationale, lesquels seront encore présents dans cinquante ans?