Voici le road trip idéal le long des côtes du Nouveau-Brunswick

Avez-vous déjà visité le Nouveau-Brunswick? La province voisine du Québec a beaucoup à offrir pour des vacances estivales remplies de fruits de mer, de beaux paysages, des plus hautes marées au monde et de découvertes impressionnantes. De Saint-Andrews à la baie de Fundy, un «road trip» sur le littoral du Nouveau-Brunswick promet un dépaysement sans même sortir du Canada. Suivez-le guide!

Tourisme Nouveau-Brunswick

1. SAINT-ANDREWS

Votre escapade au Nouveau-Brunswick débute dans le charmant village anglophone de Saint-Andrews. Situé en bord de mer, dans le sud-ouest de la province, à un kilomètre à peine de la frontière américaine, on se sent déjà en vacances en se baladant sur la rue principale, Water Street. Cafés, restaurants, terrasses ensoleillées: Saint-Andrews invite à se poser et profiter de la douce brise marine.

Tourisme Nouveau-Brunswick

Quoi faire?

Dès le mois de juillet, les baleines sont au rendez-vous dans la région. La compagnie Jolly Breeze Tall Ship vous suggère de partir à la recherche de ces mammifères marins en Zodiac.

Visiter l’île de Campobello en formule guidée. Ce lieu de villégiature était le préféré de la famille Roosevelt au début du 20e siècle. Vous pourrez pratiquer des activités nautiques, faire de la randonnée et vous baigner si la température de l’eau le permet.

Bonnes adresses :

Le restaurant du Rossmount Inn propose des plats de poissons et de fruits de mer absolument exquis.

Le Clam Digger est un casse-croûte en bord de route où les guédilles de homard et les «fish and chips» sont à l’honneur.

Seasons by the Sea bistro vous présente un menu simple sur une ravissante terrasse sur les berges.

Où dormir?

Le mythique hôtel The Algonquin construit en 1889 offre des chambres luxueuses avec vue sur la mer et des activités quotidiennes pour toute la famille. La soirée «smores autour du feu» est particulièrement populaire.

Tourisme Nouveau-Brunswick

2. L’ÎLE MINISTERS

Tout près de Saint-Andrews, l’île Ministers est un incontournable. Accessible seulement à marée basse - vérifiez les horaires pour ne pas y rester coincé –, la villa de Sir William Van Horne du Canadien Pacifique y est haut perchée. On peut donc en faire le tour et marcher ou faire du vélo sur la magnifique propriété qui offre des points de vue incroyables.

Tourisme Nouveau-Brunswick

3. L’ÎLE GRAND MANAN

L’île Grand Manan est un détour que peu de gens font lors d’un «road trip» dans le sud du Nouveau-Brunswick. Pour un dépaysement garanti et une tranquillité absolue, il faut s’y rendre. Un traversier quitte Blacks Harbour (à 45 kilomètres de Saint-Andrews) et vogue vers l’île en 1 heure 30 minutes. Bienvenue au paradis!

Tourisme Nouveau-Brunswick

Quoi faire ?

Prendre des clichés des plus beaux phares de l’île; coup de cœur pour le SwallowTail.

Partir en randonnée sur les nombreux sentiers et se prendre en photo près du Hole-in-the-Wall.

Rouler d’un bout à l’autre de l’île (30 km) et observer les fleurs sauvages danser dans le vent.

Bonnes adresses :

L‘ancien bureau de poste est devenu une pizzeria, le Postoffice Pizza , où la communauté se rassemble en soirée pour une bonne pointe.

, où la communauté se rassemble en soirée pour une bonne pointe. Un plat savoureux de fruits de mer avec vue sur l’océan, c’est ce que propose le Compass Rose .

. Pour un repas sur le pouce, le café Old Well House est tout indiqué.

est tout indiqué. Le café-boutique Newton.

Où dormir?

À quelques pas du traversier, le Island Home B&B est des plus charmants et à distance de marche des bonnes adresses du village.

4. SAINT-JOHN (SAINT-JEAN)

À ne pas confondre avec Saint Johns, capitale de Terre-Neuve, la ville de Saint-John, ou Saint-Jean, se visite très bien à pied. La ville est réputée pour ses chutes «réversibles», phénomène causé par la marée qui affecte l’eau de la rivière, et pour son marché dans un bâtiment de 1876.

Tourisme Nouveau-Brunswick

Quoi faire?

Découvrir la bière néo-brunswickoise et la ville de Saint-Jean avec un tour guidé de Uncorked Tour (en anglais).

Goûter aux produits locaux au Saint John City Market.

Errer dans Uptown par une belle soirée d’été.

Où dormir?

L’hôtel Hilton Saint John est idéalement situé à quelques mètres du bord de l’eau et des restaurants.

5. DÉTOUR!

Avez-vous le temps pour un détour de l’itinéraire? Saint-Martins est un mignon village de pêcheurs au tout début de la Fundy Trail Parkway. On y retrouve un joli pont couvert, des grottes creusées par les marées au géoparc mondial de Stonehammer, une boutique d’artisanat et un casse-croûte sur la plage. Passez-y quelques heures ou arrêtez-y pour une journée.

6. LA BAIE DE FUNDY ET LES ROCHERS HOPEWELL

C’est dans la baie de Fundy que l’on retrouve les plus hautes marées au monde; c’est 160 milliards de tonnes d’eau qui, deux fois par jour, donne une marée pouvant atteindre 12 mètres de haut! Incontournable de tout voyage dans le sud du Nouveau-Brunswick, on peut profiter de ce phénomène unique dans le parc national de Fundy et en visitant les rochers de Hopewell.

Tourisme Nouveau-Brunswick

Quoi faire?

Marcher dans le vaste parc national Fundy sur les 100 kilomètres de sentiers pédestres.

Explorer les fonds marins et les formations rocheuses « pots de fleurs » ... à pied aux rochers de Hopewell.

Observer la marée monter depuis la plateforme.

Faire du kayak lorsque la marée est montante et pagayer entre les immenses monolithes.

Tourisme Nouveau-Brunswick

Où dormir?

Le parc national de Fundy propose plusieurs options de camping et «glamping», ainsi que de petits chalets chez Fundy Highlands. Vous pouvez aussi séjourner dans l’un des nombreux hôtels de Moncton.

Tourisme Nouveau-Brunswick

7. MONCTON

Votre «road trip» sur le littoral se termine dans la plus grande ville de la province, Moncton, qui a été élue la ville la plus «polie» du Nouveau-Brunswick! Si vous avez plus de temps devant vous, remontez vers le nord par la côte Atlantique pour découvrir une tout autre facette de la province, la région acadienne.

À savoir:

Distance parcourue au Nouveau-Brunswick: 350 à 400 kilomètres

Durée suggérée : 7 à 10 jours

S’y rendre : en avion jusqu’à Fredericton ou en voiture jusqu’à Saint-Andrews à un peu moins de 7 heures de Québec

Info : tourismenouveaubrunswick.ca