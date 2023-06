Roxane Bruneau donnera vingt spectacles à l’extérieur pendant l’été: «comme un long road trip»

Comme bien d’autres artistes, Roxane Bruneau n’a pu vivre de véritables étés de festivals depuis le début de sa carrière, en raison de la pandémie. Elle pourra enfin remédier à la situation cet été avec une vingtaine d’événements extérieurs un peu partout au Québec. Le Journal lui a posé quelques questions.

Tu as fini ta tournée en salles dernièrement. Pourquoi voulais-tu t’embarquer dans un été très occupé de festivals?

«La réponse la plus honnête, je pense, c’est parce que je suis workaholic ! [rires] Ça fait deux semaines que je suis en vacances et je m’emmerde! J’ai hâte de faire de la scène. Je m’ennuie du monde, je m’ennuie de faire de la musique, je m’ennuie de ma gang. C’est pour ça que j’ai dit oui à tout.»

Quel genre de spectacle vas-tu présenter cet été?

«Je te dirais que c’est un mélange entre les deux derniers albums. Et même avec des nouveautés du prochain album [qui devrait sortir à l’automne]. Je fais un mélange de toutes les chansons que j’ai écrites.»

Quand tu joues à l’extérieur, penses-tu au fait qu’il y a des gens qui ne te connaissent pas vraiment?

«C’est sûr que la foule est différente. Ce n’est pas tout le monde qui est là pour venir me voir. Mais je trouve que c’est aussi une belle vitrine pour essayer de me faire connaître par plus de monde. C’est pour ça aussi que dans les festivals, il y a plus de musique et moins de bla-bla. En salle, je fais beaucoup humour-chanson. Mais en festival, j’essaie de ne pas trop étirer la sauce, de ne pas trop parler parce que les gens sont là pour la musique. [...] On fait de la musique pour changer les idées au monde.»

En jouant dehors, on est à la merci des intempéries. As-tu des anecdotes où la météo n’a pas joué en ta faveur?

«J’ai déjà joué à -40 sur le bord du fleuve, au jour de l’An. J’ai aussi déjà fait un show à la pluie battante. Parce qu’il n’y avait pas d’éclair, on pouvait continuer le spectacle. Tout le monde me disait d’arrêter quand même, mais je leur répondais que parce que les gens avaient payé pour être ici, on allait finir le spectacle. J’ai roulé mes pantalons, j’ai enlevé mes souliers et j’ai fini le spectacle nu-pieds. C’était dans le temps des spectacles de Musiparc [les spectateurs étaient dans des voitures, à cause de la pandémie à l’été 2020]. C’est drôle parce que les gens étaient assis dans leur voiture, mais quand il s’est mis à mouiller, tout le monde est sorti et s’est mis à danser sous la pluie ! Pour vrai, c’était malade ! Je pense que ça ajoute juste de la magie, tant que c’est sécuritaire.»

Comment décris-tu ton été qui s’en vient?

«Je m’en vais me faire du fun avec ma gang. En plus, cet été, j’engage ma belle-fille. Elle va vendre de la marchandise avec ma blonde. Toute mon équipe est rendue ma famille. Je n’ai vraiment pas l’impression de travailler. J’ai plus l’impression que je m’en vais faire un long road trip »

►Pour voir toutes les dates de festivals de Roxane Bruneau : roxanebruneau.com.