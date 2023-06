Série télé et livre de recettes

Photo fournie par Épices du Guerrier

Daniel Picard, président des Épices du Guerrier, avait deux grandes nouvelles à annoncer : une nouvelle série télé et enfin un livre de recettes. À la suite de la diffusion de leur série télé sur les ondes de TéléMag La route des épices du guerrier, la Ville de Québec a confirmé un appui financier important pour la production d’une seconde saison. Le tournage sera fait à Québec dès cet été. Cette nouvelle série sera accompagnée d’un livre de recettes boréales issues du terroir autochtone mettant en valeur les produits locaux. L’entreprise des Épices du Guerrier a été créée en 2017 afin de promouvoir les plantes, herbes et épices du terroir autochtone du Québec. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Bruno Marchand, maire de Québec, et Daniel Picard.

Blais Mazda a 45 ans

Les actuels copropriétaires, les anciens, le personnel administratif de Blais Mazda se sont réunis récemment afin de souligner le 45e anniversaire du concessionnaire beauceron (route Cameron à Sainte-Marie) et de fêter l’arrivée du tout nouveau véhicule haut de gamme, le CX-90 de Mazda. Née d’une entreprise familiale et au fil des années, la vision d’entreprise de Blais Mazda est toujours restée la même : le service à la clientèle doit être à la base de toute réussite. Sur la photo de gauche à droite : Yannick Drouin, vice-président et copropriétaire ; Alain Blais, Nicolas Drouin et Serge Blais, anciens propriétaires ; David Blouin, président et copropriétaire ; Jacques Parent, directeur régional de Mazda Canada, et Sébastien Lefebvre, directeur des opérations concessionnaires.

Encore une fois Lucienne

L’an passé, à l’occasion de son centenaire, Lucienne Bertrand (photo), née à Saint-Camille (Bellechasse) le 3 juin 1922 d’une famille de cultivateurs de 12 enfants, avait été la vedette du jour auprès de sa famille et des résidents des Jardins d’Évangéline dans l’arrondissement Giffard, à Québec. Pensez-vous vraiment que j’étais pour oublier son 101e anniversaire aujourd’hui ? Lucienne a quitté la campagne à l’âge de 16 ans, s’est mariée à l’âge de 20 ans, a eu deux filles (Raymonde et Françoise), elle fut mère au foyer, dévouée pour ses enfants et une excellente cuisinière. Elle s’est impliquée dans le Cercle des fermières, faisant du métier à tisser et du tricot, remportant même des prix pour son travail dans l’arrondissement Giffard, à Québec. Autonome et encore très coquette, elle adore lire, jouer aux cartes avec les autres résidents, faire des casse-têtes, jouer au billard et au bingo. Un autre party est prévu avec ses filles et quelques-uns de ses trois petits-enfants et sept arrière-petits-enfants. Bonne fête, Lucienne.

Retrouvailles

Mélissa Marceau, ex-directrice générale, et Mathieu Côté, ancien employé de Bingo Rive-Sud, lancent une invitation aux anciens et anciennes de la défunte salle de bingo (directeurs, directrices, membres du CA) ouverte pendant 25 ans (de 1996 à 2020), afin de participer à des retrouvailles qui sont prévues pour le samedi 30 septembre, dès 17 h 30, au deuxième étage du Délice Resto Lounge, de la route du Président Kennedy, à Lévis. Vous pouvez déjà confirmer votre présence, transmettre des anecdotes ou des photos et votre virement bancaire avant le 25 août à l’adresse suivante : meli.marceau@hotmail.com. Autres renseignements sur la page Facebook « Retrouvailles – Anciens employés de Bingo Rive-Sud ».

Anniversaires

Geneviève Marcon (photo), coprésidente de GM développement de Québec, acteur de premier plan dans le secteur immobilier, étant à la fois propriétaire, promoteur et gestionnaire des nombreux projets... Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, 37 ans... Marie-Ève Turgeon, présidente de SWAG créatifs + stratèges, 43 ans... Patricia Deguara, courtière immobilière agréée chez RE/MAX Fortin Delage, 51 ans... Julie Masse, chanteuse, 53 ans... Steve Buisson, directeur de succursale, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 54 ans... Daniel Vézina, chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, 62 ans... Wally Weir, défenseur pour les Nordiques de 1976 à 1984, 69 ans... Jill Biden, née Jill Tracy Jacobs, première dame des États-Unis depuis l’investiture de son époux Joe Biden comme président, le 20 janvier 2021, 72 ans.

Disparus

Le 3 juin 2022 : Larry Hillman (photo), 85 ans, défenseur qui a porté les couleurs de huit équipes différentes dans la LNH entre 1955 et 1973, dont celles des Maple Leafs de Toronto dans les années 1960, et brièvement celles du Canadien de Montréal en 1968-1969... 2018 : Bob Forhan, 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1960... 2016 : Mohamed Ali, 74 ans, le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et de moins jeunes... 2016 : Jocelyn Lovell, 65 ans, coureur cycliste canadien... 2013 : Gaston Isabelle, 92 ans, député du Parti libéral du Canada dans Gatineau (1965-1984)... 2009 : Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois... 2009 : David Carradine, 72 ans, acteur américain... 2006 : Louis Morisset, 74 ans, fondateur de Ste-Foy Toyota... 2001 : Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains... 1963 : Jean XXIII, 81 ans, Angelo Giuseppe Roncalli, pape de 1958 à 1963.