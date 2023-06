«Spider-Man: À travers le Spider-Verse»: 1,5 million d’heures de travail pour l’animation

Lorsque le premier long métrage animé Spider-Man: Dans le Spider-Verse prend l’affiche en 2018, personne ne s’attend à un succès aussi éclatant. Des recettes mondiales de 384,3 millions $US et l’Oscar du meilleur film d’animation récompensent le travail des trois réalisateurs, Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman, ainsi que toutes leurs équipes.

De fait, la trilogie prévue se poursuit. Réalisé par Joaquim Dos Santos, Kemp Powers et Justin K. Thompson, À travers le Spider-Verse vient de prendre l’affiche et Beyond the Spider-Verse sortira le 29 mars 2024. La présidente de Sony Pictures Animation avait d’ailleurs indiqué que «nous avons commencé à penser à la suite dès la fin du premier film. Bien sûr, les coproducteurs et les coscénaristes Phil Lord et Christopher Miller ont toujours su ce qu’ils voulaient faire de cette histoire.»

On retrouve donc Miles Morales (voix de Shameik Moore en version originale) un an après les événements de Spider-Man: Dans le Spider-Verse. Gwen Stracy (voix de Hailee Steinfeld) le contacte pour lui demander de l’aider à sauver toutes les personnes Spider du méchant La Tache (voix de Jason Schwartzman). Miles et Gwen se lancent donc à sa poursuite à travers le multivers et rencontrent les membres de la Spider-Society, dont Spider-Man 2099 (voix d’Oscar Isaac).

Photo fournie par Sony Pictures Publicity

Kelsey Wagner, superviseur de l’animation, était de passage à Montréal pour parler de Spider-Man: À travers le Spider-Verse et présenter les différents défis du long métrage au budget de 100 millions $US.

«Notre premier travail a été de faire vieillir le personnage central du film, Miles», a-t-il indiqué à l’occasion de la conférence cafe-vfx. L’équipe d’animateurs s’est livrée à un travail de généticien afin de donner au visage de Miles plus âgé des traits de sa mère et de son père. «Nous nous sommes assurés qu’il avait l’air d’être l’enfant de ses parents», a souligné Kelsey Wagner.

Vers l’infini...

Les aventures de Miles et de Gwen les transporteront dans six univers particulièrement détaillés. Alan Chen, développeur principal des visuels, a mentionné que le monde de Miles ne contenait aucun flou, de manière à ce que les cinéphiles aient une vision complète et précise des décors dans lesquels évolue l’adolescent. Le monde de Gwen, lui, «ressemble à un tableau. Son univers est comme une mood ring [NDLR: ces bagues qui changent de couleur en fonction de l’humeur des personnes qui les portent] qui se modifie avec ses émotions.»

L’univers souterrain dans lequel évolueront les deux héros «ressemble à Blade Runner ou à l’ancien Voyage au centre de la mémoire. Nous voulions un aspect humide, cela nous a pris des milliers d’heures de travail.» Et Alan Chen a ajouté que si les admirateurs regardent bien, ils remarqueront que les néons de cet univers sont des dérivés de «10 néons principaux» parsemés autour des lieux.

Le New York du futur «est fait d’architecture brutaliste». Le décor est froid, fait de lignes inachevées «afin que le cinéphile se concentre sur les personnages. C’est un monde masculin», a-t-il ajouté. Pour Mumbattan, il s’agit d’un mélange entre Manhattan et Mumbai au visuel inspiré des Indrajal Comics, des bandes dessinées indiennes publiées dans les années 1960. Quant au dernier univers, les deux hommes sont restés muets, ne voulant pas donner de détails supplémentaires.

Photo fournie par Sony Pictures Publicity

«Il y a tellement de visuels différents puisque tous les artistes qui ont dessiné Spider-Man ou Spider-Woman l’on fait avec des médias différents. Certains ont utilisé des feutres, d’autres des pinceaux, des stylos ou des crayons. Et c’est passionnant d’explorer toutes ces différentes techniques de dessin et de les transcrire dans un espace en trois dimensions immersif. Lorsqu’on entre dans l’un de ces mondes, c’est comme si on entrait dans un comic avec tout le visuel qui va avec», avait dit Justin K. Thompson pendant la production du long métrage.

«Il faut apprendre énormément de choses rapidement, avait ainsi confié Kemp Powers. Faire un film d’animation est une entreprise collaborative. Le paradigme de l’animation a changé avec Spider-Man. C’est un film qui est non seulement techniquement magnifique, mais aussi dont l’histoire a du cœur.»

Titanesque

Le processus de création de ce Spider-Man: À travers le Spider-Verse a nécessité trois années de labeur, soit «1,5 million d’heures de travail pour l’animation», dont «deux ans pour l’animation des foules» vues dans le film. Les moindres détails ont été pensés, discutés et peaufinés. «Vulture, par exemple, est inspiré des dessins de Léonard de Vinci», a expliqué Allen Chen.

«Dès le début de la production, nous nous penchons sur différents éléments, a indiqué Kelsey Wagner lors d’une entrevue avec l’Agence QMI. Nous passons à travers la palette de couleurs, nous faisons des sketches, des tests, etc. Puis, nous raffinons, nous corrigeons ces brouillons jusqu’à ce que nous soyons satisfaits. Bien souvent, en parallèle avec l’animation et en même temps que nous donnons vie à notre univers, nous changeons des éléments.»

«Un film d’animation est un organisme vivant et notre travail ne s’arrête jamais. En règle générale, nous figerons des éléments au fur et à mesure de la production, mais nous pouvons effectuer des modifications jusqu’à la toute dernière minute.»



Quelques détails amusants...



– On trouve des clins d’oeil aux films préférés des réalisateurs tout au long de Spider-Man: À travers le Spider-Verse, tels que Blade Runner, TRON ou encore Akira et Banco.

– Quelques surprises se cachent dans le berceau de la petite Mayday. Eh oui, l’enfant est entourée de peluches de Doc Ock et du Gobelin vert.

– Une Spider Canada, en costume blanc orné d’une feuille d’érable, fait une apparition. Eh oui, c’est une femme.

– Le propriétaire du dépanneur jamaïcain que l’on voit au début du long métrage n’est doublé par nul autre que Ziggy Marley.

– Ben Riley, alias Scarlet Spider-Man – doublé par Andy Samberg –, est tout en muscles. Les animateurs se sont laissés aller à lui ajouter une musculature impressionnante.