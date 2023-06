Surpris par la marée en pleine séance de pêche: quatre enfants inanimés retrouvés en Côte-Nord

Quatre enfants ont été retrouvés inanimés samedi matin sur le bord de la berge à Portneuf-sur-Mer, en Côte-Nord. Un homme dans la trentaine manquerait toujours à l’appel.

C’est aux alentours de 2h du matin que la Sûreté du Québec (SQ) a reçu un appel concernant un groupe de personnes qui manquaient à l’appel. «Le groupe pêchait sur le bord de la berge, lorsqu’il a été surpris par la marée», a expliqué Catherine Bernard, porte-parole de la SQ.

Six personnes ont pu être secourues à temps tandis que quatre enfants ont été retrouvés inanimés et qu’un homme dans la trentaine manque toujours à l’appel. Les enfants ont été transportés au CLSC de la région, où on craint pour leur vie, a précisé la sergente Bernard.

Une équipe de plongeurs ainsi que des membres des Forces armées canadiennes ont été appelés sur place afin de procéder aux recherches. Des enquêteurs de la SQ ont également été dépêchés afin de comprendre les causes et circonstances entourant cet événement.

Rapidement, après la sortie de la nouvelle le député caquiste du secteur, Yves Montigny, a réagi.

«Je suis bouleversé par le drame survenu à Portneuf-sur-Mer. Je suis de tout cœur avec les proches des victimes et avec la communauté», a-t-il écrit sur Twitter en remerciant les équipes de recherches toujours à l’œuvre.