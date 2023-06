«Transformers»: des robots de 4,8 G$ US

En 1984, des jouets étranges apparaissent dans les magasins. Ces drôles de véhicules se transformant en robots – ou l’inverse – deviennent un succès qui génère alors des séries télévisées et des films animés puis des bandes dessinées. C’est en 2007 que Michael Bay présente son premier Transformers aux cinéphiles nostalgiques de leurs jouets d’enfance. Et voici que Transformers: le réveil des bêtes, un septième long métrage et renouveau de la série, déboule dans les salles climatisées le 9 juin.

L’empire Transformers, qui avait généré des revenus de pas moins de 25 G$ US en 2011, est une manne pour le cinéma avec 4,8 G$ US. Car, depuis 2007 les Autobots et les Decepticons sur grand écran font la joie des amateurs nostalgiques et, désormais, de leurs enfants. Voici donc quelques faits méconnus sur cette série de longs métrages.

La saga cinématographique remonte à 2004, lorsque Steven Spielberg devient producteur exécutif du projet. C’est lui qui, en juillet 2005, demande à Michael Bay de réaliser le long métrage... ce que refuse le cinéaste en disant qu’il s’agit d’un «film de jouets stupides». Il part néanmoins visiter l’usine et les bureaux de Hasbro, la compagnie détentrice des droits et en revient... transformé puisqu’il dirigera cinq films de la franchise.

Dès le premier Transformers, Steven Spielberg encourage Michael Bay à avoir le moins possible recours aux effets visuels par ordinateur et à filmer les scènes catastrophes. Résultat: la production s’allie à General Motors qui fournit des centaines de voitures destinées à la casse et à l’armée qui fournit même des soldats comme figurants.

Photo de courtoisie fournie par Paramount Pictures

Pour Transformers: la Revanche, le cinéaste décide de filmer trois scènes d’action en IMAX et tente désespérément d’éviter les fuites d’informations. Le tournage en Égypte, tant aux pyramides de Giza qu’à Louxor, est entouré de mystère et la sécurité est renforcée. Le roi Abdullah II étant un grand fan de films de science-fiction, il invite Michael Bay à poser ses pénates quelque temps en Jordanie et ce deuxième volet inclut des séquences filmées à Wadi Rum... là même où Denis Villeneuve s’est rendu pour Dune.

La production de La Face cachée de la Lune débute avec une controverse lorsqu’on apprend que Steven Spielberg décide de ne pas renouveler le contrat de Megan Fox après qu’elle eût comparé Michael Bay à Hitler. C’est Rosie Huntington-Whiteley qui hérite du rôle féminin tandis que la distribution s’enrichit de John Malkovich, Frances McDormand et... Ken Jeong.

Seul film de 2014 à franchir la barre du milliard de dollars américains de revenus en 2014, L'Ère de l'extinction est le premier long métrage de la série à contenir autant d’effets visuels. En effet, Scott Farrar, le responsable chez Industrial Light & Magic, souligne que ce quatrième volet comprend environ 90 minutes d’effets pour une durée de 165 minutes... et neuf types de caméras différentes ont été utilisés sur le plateau.

Photo de courtoisie fournie par Paramount Pictures

Dernier long métrage réalisé par Michael Bay – qui demeure néanmoins producteur – et le deuxième mettant en vedette Mark Walhberg, Le Dernier Chevalier est également marqué de controverse. En effet, une scène est tournée au palais de Blenheim, à Woodstock, en Angleterre, dans la maison de naissance de Winston Churchill. Pour l’occasion, le lieu est orné de drapeaux à croix gammée... ce qui choque tous les vétérans de la Seconde Guerre mondiale.

BumbleBee, qui sort en 2018, est une sorte de dérivé et de «reboot», réalisé par Travis Knight et mettant en vedette Hailee Steinfeld. Dès l’annonce de ce projet, les studios font savoir que le Transformers suivant amorcera une toute nouvelle ère, le producteur Lorenzo di Bonaventura parlant d’une «évolution» naturelle de la franchise. C’est ainsi que Transformers: le réveil des bêtes inaugure une trilogie et met en vedette Anthony Ramos et Dominique Fishback.