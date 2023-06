Un portrait de femme avec Nicole Garcia

La grande actrice française Nicole Garcia s’est longtemps fait attendre, mais elle montera pour la première fois sur les planches au Québec dans la pièce Royan, la professeure de français.

Ce solo présenté en juin au TNM devait prendre l’affiche il y a un an, mais les représentations avaient été reportées en raison d’ennuis de santé éprouvée par la comédienne de 77 ans.

« Je suis souvent venue à Montréal pour des films, notamment pour ceux que j’ai réalisés, raconte-t-elle en entrevue téléphonique depuis la France. Mais je n’y ai jamais joué. Cela me fait donc très plaisir d’avoir cette chance. »

Celle qui s’est distinguée au cinéma, en évoluant entre autres dans des longs métrages de Bertrand Tavernier, Alain Resnais et Claude Lelouch, a débuté sa carrière au théâtre dans les années 1960 après avoir étudié au Conservatoire national supérieur d’art dramatique.

« À la base, je voulais être actrice de théâtre, dit-elle. J’aime bien passer du sombre des coulisses et rentrer dans la lumière de la scène. »

Un texte de Marie NDiaye

Ce projet a vu le jour à la suite d’une idée du producteur de Nicole Garcia qui voulait qu’elle évolue dans une pièce écrite pour elle.

« J’ai proposé l’autrice Marie NDiaye pour qui j’avais beaucoup d’admiration, mentionne-t-elle. On ne se connaissait pas, mais elle a accepté. Elle a eu carte blanche. C’est un texte incroyable et ce spectacle a connu un grand succès au Festival d’Avignon en 2021 et à Paris l’an dernier. »

Ce monologue raconte l’histoire d’une enseignante dont une de ses élèves s’est suicidée un mois auparavant à Royan, une ville de l’Atlantique près de Bordeaux.

Les parents de l’adolescente l’attendent devant son appartement, mais elle ne désire pas les rencontrer. Toutefois, elle commence à leur parler de leur fille et aussi de sa propre vie, sans cependant interagir avec eux.

« Elle est terrible et touchante, note la comédienne à propos de l’enseignante. Elle est très contradictoire. Elle possède la force des personnages de Marie NDiaye qui marchent souvent au bord du précipice. J’aime beaucoup ces portraits de femmes qui ont cette force et cette fragilité. »

Un projet familial

Seule sur scène, Nicole Garcia est dirigée par son fils, Frédéric Bélier Garcia. C’est la troisième fois que ce tandem œuvre ensemble au théâtre.

« C’est un très bon metteur en scène qui est très apprécié, dit la réalisatrice de neuf films. Le travail nous rassemble, c’est extraordinaire. »

Cet arrêt à Montréal constitue la fin de tournée pour cette production. Ce devrait probablement aussi être la dernière occasion de voir Nicole Garcia interpréter un rôle en chair et en os au Québec.

La pièce Royan, la professeure de français est présentée du 13 au 17 juin au TNM.