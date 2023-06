Une fin de semaine pour pêcher sans permis au Québec

À l’occasion de la Fête de la pêche, qui se déroule en fin de semaine sur l’ensemble du territoire québécois, vous avez la possibilité de pêcher partout sans posséder le permis de pêche provincial requis, sauf pour le saumon. Il s’agit d’une belle occasion de découvrir la pêche ou encore d’initier des gens de votre entourage.

Il s’agit de la 23e édition de cette Fête qui avait été mise sur pied à l’époque où le monde de la faune relevait du ministre Guy Chevrette.

« Durant la fin de semaine, tous les amateurs de pêche, les nouveaux adeptes et les petites familles, pourront profiter de la mise en place de mesures pour rendre la pêche plus accessible que jamais, d’expliquer Daniel Labonté, porte-parole pour le MELCCFP.

« Le ministère, pour augmenter les chances de succès en termes de prises, surtout pour les nouveaux pêcheurs, a mis sur pied un programme d’ensemencements. Il offre un soutien financier aux différentes organisations régionales afin de leur permettre de pouvoir ensemencer des poissons. »

Cette façon de faire a été mise en place afin d’assurer un succès de pêche.

« Il est important que la première expérience d’un nouvel adepte se solde par un succès. L’ensemencement de poissons via ce programme augmente de beaucoup le succès de pêche.

« Il faut que cette première expérience soit positive si on veut faire de nouveaux adeptes, des pêcheurs aguerris pour le futur. »

ASSURER UNE RELÈVE

Selon le profil démographique des pêcheurs, ces derniers, dans une forte proportion, sont âgés de 55 à 64 ans.

« Il faut que ça morde comme on le dit. Nous voulons assurer une relève. La Fête de la pêche vient mousser la participation d’une relève à la pêche. Elle se veut aussi une occasion pour les enfants d’effectuer un retour vers la nature en laissant leurs écrans de côté. Les jeunes familles sont visées, c’est certain. Nous voulons les rapprocher de la nature. »

Au Québec, on compte entre 650 000 et 700 000 pêcheurs. Le gouvernement voudrait augmenter ce nombre et faire découvrir, durant cette fin de semaine spéciale, le monde de la pêche.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Dans sa démarche, le ministère a l’appui de nombreux partenaires, dont la Fondation de la faune, la Sépaq, Zecs Québec, des municipalités, des associations de chasse et pêche et plus, qui offrent de belles possibilités de pêche », indique le spécialiste.

« Au total, nous avons plus de 200 activités qui se déroulent partout au Québec. Ici, dans la Capitale-Nationale, on peut citer en exemple la Ville de Beaupré, les associations de Saint-Raymond et de Pont-Rouge, qui vont organiser toutes sortes de choses pour la Fête de la pêche. Tout a été mis en œuvre pour que toutes les personnes qui le désirent puissent pratiquer et découvrir la pêche sur tout le territoire québécois. »

Annuellement, la Fête de la pêche attire plus de 70 000 personnes. Pour réaliser les évènements, plus de 2000 bénévoles sont impliqués.

Voici une liste de sites internet où vous trouverez des renseignements utiles : sepaq.com, quebec.ca/fetedelapeche, reseauzec.com et fedecp.com. Sur ces différents sites, vous allez trouver la liste des activités par région afin de vous permettre de mieux planifier votre sortie.

Anticosti, nouvelle compagnie aérienne

Tous les amateurs de chasse qui vont voler vers l’est de l’île d’Anticosti le feront maintenant sur les ailes de Nolinor Aviation. À compter du 29 août, jusqu’au 1er décembre, une trentaine de vols quitteront Mirabel et passeront à Québec pour aller atterrir à l’Aéroport de Rivière-aux-Saumons, dans la partie est de l’île. Les appareils utilisés, les Boeing 737-200 de la flotte de Nolinor Aviation, transporteront jusqu’à 76 passagers et tout l’équipement nécessaire pour votre expérience de chasse. Il s’agit du premier contrat de cette compagnie avec la Sépaq. Toutefois, depuis le début des années 2000, la compagnie opérait les vols nolisés pour la pourvoirie Safari Anticosti, avant que celle-ci ne cède une partie de son territoire et de ses établissements à Sépaq Anticosti. L’expérience de tous les membres de l’équipage sera donc au rendez-vous.