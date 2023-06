Voici votre prochaine tondeuse à gazon (et elle sera à batterie!)

La progression rapide de la technologie des moteurs sans balais et des batteries Li-ion à grande capacité ont relégué à l’obsolescence depuis un bon moment déjà les tondeuses avec un moteur à essence bruyant et polluant. Il est désormais possible de s’offrir en version à batterie une toute petite tondeuse légère et facile à manipuler jusqu’au tracteur de jardin pour les grandes surfaces, en passant par tous les modèles intermédiaires. Voici notre guide d’achat été 2023 pour vous aider à vous y retrouver !

Avantages des tondeuses à batterie

Les tondeuses à batterie possèdent de nombreux avantages comparativement aux modèles électriques ou à essence. Elles ne nécessitent aucun entretien, n’émettent aucune émission polluante et sont beaucoup moins bruyantes qu’une version avec un moteur à combustion interne. La puissance est au rendez-vous et il suffit de laisser les batteries sur le chargeur le temps d’un plein pour être prêt pour la prochaine séance. Il ne faut pas non plus négliger l’aspect beaucoup plus sécuritaire d’une tondeuse à batterie qui vous évite de manipuler du carburant, d’être en contact avec un moteur chaud, ou encore de vous éreinter à faire démarrer un moteur devenu capricieux.

Considérant que les batteries ont une durée de vie déterminée, il sera donc opportun de choisir une tondeuse d’un fabricant qui possède déjà un bon choix de tondeuses et aussi des outils à batterie, car il sera plus susceptible de supporter la plateforme de batterie à long terme.

Critères de sélection

La superficie totale de gazon à tondre est sans doute le critère le plus important dans le choix d’une nouvelle tondeuse. Les modèles plus petits conviennent parfaitement à un terrain de taille normale en ville, alors que les modèles plus performants offriront une meilleure autonomie de la batterie, une plus grande largeur de coupe, plus de puissance, et par conséquent pourront tondre de plus grandes surfaces sur une seule charge de batterie.

Les modèles haut de gamme offriront aussi des options intéressantes, notamment la propulsion pour permettre à la tondeuse de se déplacer par elle-même alors que vous n’aurez qu’à suivre pour la guider. Cette fonctionnalité peut s’avérer particulièrement attrayante si votre terrain est en pente et que vous laissez la tondeuse combattre la gravité. Enfin, si votre terrain est trop grand pour une tondeuse, mais encore trop petit pour une moissonneuse-batteuse, vous pourrez toujours vous rabattre sur un tracteur de jardin à batterie tout en vous imaginant être au volant d’une Tesla de jardin !

Coupe-bordure et mini-tondeuse 3-en-1 Black+Decker

Idéal pour les petites surfaces gazonnées (jusqu’à 750 pi2), cet appareil 3-en-1 se transforme en tondeuse de 12 po une fois placé dans son chariot à quatre roues. Autrement, il peut servir de coupe-bordure ou de coupe-herbe. Pesant moins de 13 lb et équipé d’un moteur de 6,5A, il est donc parfait pour maintenir votre petite parcelle de terrain bien entretenue ou encore pour se faufiler dans les parties étroites. Bien que le modèle présenté soit doté d’un moteur électrique, le modèle noMTC220, qui est semblable en tout point, fonctionne à l’aide d’une batterie 20V MAX.

Offert chez les détaillants Black+Decker (blackanddecker.ca)

Modèle noMTE912 – Environ 130 $ (modèle à batterie 20V MAX aussi offert)

Tondeuse autopropulsée 2x20V MAX de Dewalt

Avis aux propriétaires d’outils Dewalt, cette tondeuse utilise le même format de batterie 20V MAX que vous utilisez déjà, mais celle-ci est livrée avec des batteries de 10 Ah pour un maximum de puissance. Ce modèle autopropulsé possède un tablier en acier de 21,5 po et son autonomie atteint 50 minutes, soit assez pour tondre jusqu’à 1/2 acre (21 780 pi2). Son moteur sans balais détecte la charge de coupe et ajuste automatiquement la cadence pour soutenir l’intensité de la corvée. Enfin, la tondeuse est compatible avec plusieurs formats de batterie, notamment les batteries 60V FLEXVOLT.

Offert chez les détaillants Dewalt (dewalt.ca)

Modèle noDCMWSP244U2 – Environ 800 $

Tondeuse 40V HP de Ryobi

Cette tondeuse, qui est équipée d’un moteur sans balais et d’une batterie de 40V à 6 Ah, offre une largeur de coupe de 20 po. Son autonomie de 48 minutes vous permettra de tondre jusqu’à 1/2 acre (21 780 pi2) selon sept positions de coupe pour avoir la longueur d’herbe idéale (entre 1,5 po à 4 po). Ses poignées repliables permettent de la ranger debout facilement pour limiter l’encombrement. Bien que ce modèle ne soit pas doté de l’autopropulsion, il s’agit sans doute du format idéal pour le terrain typique en ville.

Offert chez Home Depot (homedepot.ca)

Modèle noRY401170VNM – Environ 530 $

Tondeuse autopropulsée M18 FUEL de Milwaukee

Conçue pour les professionnels de l’aménagement paysager, cette tondeuse accapare deux batteries M18 de 12 Ah et son moteur sans balais POWERSTATE génère une puissance équivalente à celle d’une tondeuse avec moteur à essence de 200 cm3. Le plateau de 21 po est réglable à raison de sept positions (1 po à 4 po) et son autopropulsion peut vous faire travailler au pas de course jusqu’à une vitesse de 6,5 km/h. La tondeuse atteint son plein régime en moins d’une seconde. Son autonomie d’une heure ou d’un acre est comparable aux modèles dans sa catégorie.

Offert chez les détaillants Milwaukee (milwaukeetool.ca)

Modèle no2823-22HD – Environ 1500 $

Tondeuse autoportée 30 po de Craftsman

Fabriquée aux États-Unis, cette nouvelle tondeuse autoportée est équipée d’un plateau en acier de 30 po de largeur. Ses deux moteurs sans balais alimentés par une batterie 56V MAX à 30 Ah possèdent toute la puissance nécessaire pour couvrir jusqu’à un acre de terrain ou environ 1 h d’autonomie. Le volant est souple au toucher et le siège à haut dossier offre un confort maximal. Bref, cette tondeuse saura sûrement convaincre vos adolescents à partager les corvées autour de la maison.

Offert chez RONA et Réno-Dépôt (rona.ca et renodepot.com)

Modèle no33AA27JDB93 – Environ 5000 $

Tondeuse autopropulsée 18V x2 de Makita

Makita offre depuis un bon moment des modèles de tondeuse à batterie et ce modèle haut de gamme ne fait pas exception à l’excellente réputation du fabricant. Ce modèle requiert deux batteries 18V et génère 1,6 kW de puissance pour venir à bout des herbes coriaces. La hauteur de coupe est réglable sur 10 positions (entre 13/16 po jusqu’à 3 15/16 po) à l’aide d’un seul levier. Sa largeur de coupe de 21 po et son autonomie jusqu’à 24 800 pi2 devraient satisfaire les plus exigeants d’entre vous.

Offert chez les détaillants Makita (makita.ca)

Modèle noDLM532Z – Environ 1200 $ (outil seulement)

Tondeuse sans fil de 30 po Zero Turn 80V

Cette tondeuse, que l’on pilote d’une seule main, est conçue pour zigzaguer entre les obstacles et couper l’herbe en contournant des formes arrondies. La tondeuse est alimentée par quatre moteurs sans balais et deux batteries de 80V à 10 Ah. On parle ici d’une puissance équivalente à un moteur à essence de 28 CV. Son autonomie couvrira un terrain d’un acre et sa vitesse maximale de 11 km/h aura vite fait de s’acquitter de la tâche prévue.

Offert chez Home Depot (homedepot.ca)

Modèle noRYRM8010 – Environ 7500 $

