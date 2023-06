Vous avez un gros arbre près de votre maison ? Pas de panique!

Les arbres autour des maisons sont recommandés, autant dans l’aménagement paysager d’une maison que dans l’urbanisme en général, parce que l’augmentation de la masse foliaire (les feuilles !) a un impact positif important sur l’environnement et sur l’esthétisme des milieux de vie. Bien utilisés, les arbres peuvent même agir comme système d’énergie passive pour diminuer ses coûts d’électricité.

Bref, des arbres, on en veut ! Mais il faut bien les choisir parce que le mauvais arbre au mauvais endroit peut avoir, dans certaines situations, des conséquences sur l’intégrité de sa maison :

Si les drains de fondation ou les tuyaux d’égout sont fissurés, les racines peuvent s’immiscer à l’intérieur et les bloquer, entraînant ainsi des dégâts d’eau.

Si le sol est argileux, l’arbre fera bouger le sol en prenant de l’eau, et ça peut créer des fissures et un affaissement dans les fondations.

En choisissant quel arbre planter (et à quel endroit), gardez cette règle de pouce en tête : les racines des arbres sont au moins aussi longues que leurs branches. Mais cette règle ne s’applique pas à tous les arbres ! Certains sont comme des icebergs et ont des racines de deux à quatre fois plus longues que leurs branches. C’est le cas des érables argentés et des saules, par exemple, qui ne devraient jamais être plantés à proximité d’une maison.

Vous avez déjà un gros arbre près de votre maison ? Pas de panique. Il y a fort à parier qu’il est là depuis longtemps, et si vous n’avez pas encore constaté de problème, vous ne devriez pas en avoir. Vous pouvez continuer à l’admirer sans crainte.

Lorsque vous choisissez un arbre, consultez un spécialiste en pépinière et décrivez bien l’espace, le sol et la quantité de soleil dont bénéficiera votre arbre. Demandez un arbre approprié à la vie urbaine, et si vous plantez près d’une route, demandez qu’il soit résistant au sel également. En choisissant l’emplacement, considérez la taille de l’arbre à maturité et évitez de planter trop près de la maison.

Pépinière Soverdi, photo fournie par Albert Mondor

L’espace recommandé entre un arbre et la maison, et entre les arbres entre eux, est de 8 mètres. En milieu urbain, c’est rarement possible. Dans ce cas, on recommande de maintenir un minimum de 4 mètres et de choisir une espèce à petit-moyen déploiement.

Pour les vivaces et les arbustes, on peut les planter – centre à centre – à une distance équivalente à leur largeur à maturité, ou un tiers plus proche si on veut quelque chose de très fourni. Par exemple, pour une vivace qui fait 60 cm de large à maturité, laissez de 40 à 60 cm entre les plants. L’information sur la taille à maturité des plantes se trouve aisément sur l’étiquette de la plante ou en ligne.

Utiliser les arbres en énergie passive

Planter un arbre feuillu qui perd ses feuilles à l’automne face aux fenêtres situées au sud de la maison est une excellente technique d’énergie passive. En hiver, le soleil plombe sur les fenêtres et réchauffe l’intérieur, diminuant ainsi les besoins de chauffage, et l’été les feuilles bloquent les rayons du soleil, diminuant les besoins de climatisation.