Voyager autrement: Hôtel Nomad allier charme, élégance et écoresponsabilité

Argument d’attractivité pour certains voyageurs, impératif pour d’autres, le tourisme durable prend de plus en plus d’importance partout sur la planète.

Des hôteliers n’hésitent d’ailleurs pas à se positionner et à adopter de nouveaux comportements. À deux pas de la terrasse Dufferin dans le Vieux-Québec, l’hôtel-boutique Nomad et ses propriétaires s’inscrivent activement dans cette mouvance.

Photo fournie par Hôtel Nomad

« Faire de la durabilité, c’est pour moi quelque chose qui a juste du bon sens. En Suisse, si on voit qu’il y a un papier par terre, on se penche et on le ramasse », illustre Olivier Donzelot, copropriétaire de l’hôtel Nomad qui a obtenu la certification Biosphère, reconnaissance internationale en matière de tourisme écoresponsable.

Ayant racheté l’ancien Château Fleur de lys en 2013, Olivier Donzelot et Romuald Georgeon n’ont vraiment pas lésiné pour le rénover en un magnifique établissement de 16 chambres au cachet unique.

« On a d’abord mis l’hôtel aux normes, sans se dire : on fait de la durabilité », précise le Franco-Suisse qui s’implique désormais auprès de Tourisme durable Québec.

Une panoplie de mesures ont été mises en place afin de répondre à une « écologie du bon sens », soit des changements de base (ampoules DEL, chasses d’eau économiques, relier le système d’incendie à une caserne, etc.) à des changements majeurs, tout en respectant la demeure ancestrale de 1876. Tout est pensé et choisi soigneusement afin de créer de petits univers créatifs où s’illustrent le travail d’artisans québécois ou des objets d’origine récupérés çà et là, aux quatre coins du monde.

À elles seules, les chambres et suites thématiques invitent au voyage. On vagabonde au gré des époques et des styles, dans un environnement qui allie charme et élégance.

Photo fournie par Hôtel Nomad

Faire sa part

« Définitivement, ce n’était pas pour répondre à une mode, ça fait longtemps qu’on tricote. Par contre, sur les trois dernières années, on a un engagement qui est beaucoup plus demandant. Nous sommes passés dans des aspects qui sont plus contraignants, qui coûtent », explique l’homme qu’on sent fortement passionné par ses valeurs.

« Nous sommes prêts à faire notre part pour l’avenir, tout en gardant la pérennité de l’entreprise intacte, sinon il n’y en a pas de durabilité », poursuit-il. Un changement prochain de la voiture hybride électrique vers une entièrement électrique est envisagé. Fait rarissime à Québec, l’hôtel dispose d’ailleurs d’un stationnement avec bornes de recharge.

À l’instar d’Yvon Chouinard, CEO de Patagania, la durabilité est pour Olivier Donzelot un work in progress perpétuel, une succession de petits pas.

« La COVID a le dos large pour dire qu’on a les caisses vides, regrette l’entrepreneur. Nous avons perdu 70 % de notre chiffre d’affaires durant deux ans. Mais il y a moyen d’être durable sans dépenser des fortunes. L’erreur serait de ne rien faire. On peut prendre le temps de réfléchir, établir sa stratégie, peut-être la mettre en route en 2024, mais il faut faire quelque chose maintenant. »

REPÈRES

L’hôtel Nomad est situé sur l’avenue Sainte-Geneviève, à deux pas du château Frontenac dans le Vieux-Québec.

► hotelnomad.ca

L’hôtel est certifié entreprise carbo-neutre depuis 2021. Ses propriétaires ont l’intention de relever le pari audacieux d’atteindre zéro émission d’ici 2027. Présentement, l’hôtel compense 4 fois le volume de ses émissions annuelles auprès de Planetair, Carbon Boréal et Scol’ERE.