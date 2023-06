45 ans de métier: Marcel Leboeuf est sur son X

Le comédien, qui fera partie de la distribution de la pièce Visite libre 2.0, discute avec nous de théâtre d’été, de ses 45 ans de métier et des passions qui l’occupent.

Marcel Leboeuf était emballé de nous parler de Visite libre 2.0, de Michel Charette et François Chénier, qui sera présentée au Théâtre des Hirondelles cet été. Dans cette pièce, le comédien joue divers personnages.

«Ça me rappelle un peu le style d’œuvres des années 1980. Il s’était mis à y avoir des pièces avec plusieurs personnages, dont Broue, qui a créé une mode. C’est donc un peu un rappel de ça. Quand j’ai ouvert mon théâtre d’été, en 1989, on demandait aux acteurs d’interpréter quatre ou cinq rôles», nous raconte Marcel Leboeuf, heureux que les créateurs de la pièce aient pensé à lui.

«Je suis content de jouer dans cette pièce cet été. Mon théâtre, je l’ai vendu en 2004. Parfois, je m’en ennuie un peu. Mais, heureusement, il y a des pièces d’été pour moi. Ça m’aide à garder un équilibre financier. Il faut bien gagner sa vie!»

Avec Michel Charette et François Chénier, auteurs de la pièce, Marcel Leboeuf entretient une belle complicité étalée sur plusieurs années: «Nous avons joué longtemps ensemble dans Ladies Night, on a donc une complicité de 20 ans. Depuis Ladies Night, ça faisait longtemps qu’on se disait qu’on voulait refaire quelque chose ensemble.

Et Visite libre 2.0 est arrivée. Le timing était parfait.»

Plus zen

Pour Marcel Leboeuf, faire du théâtre d’été, c’est comme être à la maison.

«J’ai hâte de montrer aux gens ce qu’on a pratiqué. Les premiers temps, j’étais plus paniqué à l’idée de monter sur scène, mais aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Pour moi, c’est comme si ma mère m’appelait pour manger une soupe.» Cette zénitude, il l’a gagnée avec ses 45 ans de métier. Une carrière qu’il est loin de regretter.

«Comme pour tout le monde, il y a des moments forts, d’autres plus faibles. Il y a des moments où je me remets en question. Fais-je la bonne chose? Après 45 ans, je sais que je suis à la bonne place.» Il admet néanmoins que plus les années avancent, plus il est difficile d’obtenir un rôle à l’écran. «Je vais avoir 69 ans cet été. Les gens de mon âge sont moins demandés. À la télévision, ce sont surtout des acteurs dans la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et la cinquantaine. Après, ça diminue un peu.»

Néanmoins, le comédien a quelques passions autres que le jeu pour s’occuper. «J’ai toujours un projet. Je ne me limite pas à mon métier, que j’adore. Je donne des conférences, j’ai un petit vignoble et une cabane à sucre. Je ne fais pas une fortune avec ça, mais ça m’occupe et ça me garde vivant», nous révèle-t-il. D’ailleurs, il a toujours du beurre d’érable dans sa voiture depuis que Michel Charette a déclaré sur ses réseaux sociaux que c’était le meilleur!



Jouer avec sa conjointe

Outre le théâtre d’été, on peut voir Marcel Leboeuf dans L’île Kilucru, où il incarne Trollilo. «J’adore jouer dans les émissions pour enfants. Et comme je joue un troll, je peux faire n’importe quoi, tant que je respecte le niveau de langage. Et les enfants me reconnaissent.» Sa conjointe, Lise Martin, interprète Dalia. Ce personnage lui a donné envie de créer son propre spectacle. «Depuis un an et demi, ma blonde se produit dans les écoles. Elle s’appelle Lili Mallette et débarque avec ses valises, qui sont son décor. Elle fait une représentation de 20 minutes sur l’estime de soi et l’acceptation de la différence. Ensuite, elle reste pendant une heure avec les jeunes, qui font tous un travail à partir du spectacle. C’est elle qui a bâti tout ça.»

On pourra également voir le comédien dans la troisième saison de la série Les bracelets rouges, à TVA.

La pièce Visite libre 2.0 sera à l’affiche du 16 juin au 26 août au Théâtre des Hirondelles, à Saint-Mathieu-de-Beloeil.