Authenticité, normalité et évolution

Touche-à-tout qui mêle présences médiatiques et engagements sociaux, Jordan a travaillé comme recherchiste, puis journaliste en plus d’être chroniqueur télé et radio. Il se fait un devoir de mettre en lumière la communauté LGBTQ+ et d’aborder les questions des troubles alimentaires et d’image corporelle, des combats qui ont forgé sa personnalité.

Photo fournie par Uni Tv

Conférencier et auteur (un livre est à paraître en 2024), il a développé avec son amie Anne-Lovely Etienne la série On est rendu là afin d’offrir des modèles de diversité qu’il aurait aimé avoir lorsqu’il était adolescent. Il donne la parole à des jeunes assumés sur des sujets aussi rassembleurs que polarisants qu’ils normalisent, signe de l’évolution de notre société.

Pourquoi était-ce important d’aller à la rencontre de jeunes dans la série et pas seulement de souligner des initiatives sociales positives ?

Au début, la série devait s’appeler Fier et quand on a tourné le pilote avec un jeune trans, je lui ai demandé comment il vivait avec la transphobie à l’école. Il m’a répondu qu’il n’y en avait pas et qu’il y avait même des comités LGBT. On s’est dit qu’on est rendu là finalement. Les jeunes n’ont pas à se revendiquer, ils font juste être. C’est un apprentissage extraordinaire pour les autres générations. C’est une jeunesse qui vit avec les conséquences des générations précédentes et qui est responsable des acteurs de changements. On ne leur laisse pas assez de place. On voulait un lieu pour créer des liens de fierté et d’authenticité. C’est le manque de communication entre les générations qui divisent. On se promène aussi partout au Québec, dans le nord de l’Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, parce que la réalité n’est pas la même, mais que le besoin de modèles y est.

On sent que chacun de vous (Jordan et Anne-Lovely coaniment avec Vanessa Duchel) êtes interpellés personnellement par la démarche des jeunes que vous rencontrez. Comment se fait l’assignation des entrevues ?

C’était très important pour moi et c’est tout un casse-tête. Ce sont avant tout des histoires humaines. Il y a trois rencontres, une plus traditionnelle, une immersion et une qui nous met au défi. Nous ne sommes pas des vedettes et notre façon d’être indispensables pour ce show, c’est notre vécu, notre implication et notre authenticité. Les thèmes nous challengent. Pour chaque épisode nous avions une vingtaine de jeunes intéressants, mais nous avons choisi ceux avec lesquels on pouvait faire des liens. On voulait aller ailleurs et être inclusifs. On a eu de vrais coups de cœur. Nous sommes d’ailleurs toujours en contact avec plusieurs d’entre eux. C’est notre responsabilité surtout qu’ils s’exposent, se dévoilent.

À quel besoin On est rendu là répond-il ?

Se faire dire quand tu es ado que ton univers est celui que tu vas avoir pour l’éternité, ce n’est pas vrai. Les choses, la vie, la société bougent. Ta différence va être ta plus grande force. J’aurais aimé une réelle écoute et qu’on me rassure.

Vous faites une place aux réseaux sociaux. Pourquoi était-ce important de transmettre de bonnes initiatives ?

On est tous responsables de notre univers numérique. Ça s’inscrit dans la continuité avec les modèles qu’on aurait aimé avoir. Un jeune peut suivre Kylie Jenner et une activiste contre la grossophobie allumée et vecteur de changement. Ça nourrit les algorithmes aussi. On a aussi eu la chance de faire un balado pour faire du pouce sur les thèmes avec des spécialistes pour une twist plus « service ».

Qu’as-tu appris en faisant la série ?

Les thèmes qui me parlaient le moins, l’entrepreneuriat par exemple, m’ont beaucoup appris. Jouer au basket avec un jeune qui a la dystrophie musculaire c’était me replonger à 14 ans quand je n’étais pas choisi en éducation physique. Ce n’était pas le sport que je n’aimais pas, mais le manque d’inclusion. Je suis allé planter des légumes en région avec un jeune agriculteur sourd de 22 ans qui gère sa propre ferme. Il s’est souvent fait dire qu’il ne valait rien, mais avec le soutien de ses parents, il a surmonté les obstacles. Dans l’épisode sur la religion, moi qui suis apostasié, j’ai pleuré. L’inclusion m’a permis de faire la paix avec bien des choses.

On est rendu là Vendredi 19 h sur Unistv Rattrapage sur le site de TV5unis.ca