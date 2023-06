Coupe Memorial: le discours de Patrick Roy avant le match a inspiré les Remparts

Nathan Gaucher avait la «chair de poule», Théo Rochette, «quasiment les larmes aux yeux». Patrick Roy a livré un discours inspirant avant la finale de la Coupe Memorial, dimanche, et semble-t-il que celui-ci ne soit pas étranger à la performance qu’ont signé ses Remparts.

«C'est l'une des raisons pour lesquelles on a gagné», a pointé Gaucher au micro de RDS, dans les instants qui ont suivi la victoire de 5 à 0 aux dépens des Thunderbirds de Seattle.

«Il essayait de garder sa concentration, mais il nous a fait un speech qu'il ne nous faisait pas d'habitude, a pour sa part expliqué Rochette. Il nous a parlé du passé, de nous, du fait que c'était notre dernière game semble.

«De tout ce qu'on a vécu ensemble, a continué le capitaine. Et dans l'autobus, il nous a aussi fait un bon speech. On a des coachs avec de l'expérience, et on est chanceux de les avoir. »

«Des choses à prouver»

Le principal intéressé a confirmé avoir fait un discours inspiré à cette équipe qu'il a bâtie depuis cinq ans dans le but précis de remporter la Coupe Memorial.

«Oui [mon discours] a été différent, a-t-il commenté. Ce que je leur ai dit, c’est que lorsque j’ai accepté la place [il y a cinq ans], des gens me disaient: “Pourquoi tu fais ça? Tu as prouvé plein de choses".»

«Mais j’avais encore quelque chose à prouver et c’est ce que j’ai dit aux gars. Et eux aussi avaient encore quelque chose à prouver.»